ZB1金地雄簽售爆「C8」髒話爭議！D社分析音頻還清白：非他的聲音
南韓「限定男團」ZEROBASEONE（簡稱ZB1）透過選秀節目《BOYS PLANET》出道，人氣非常高，近日，他們舉辦線上視訊簽售與粉絲互動時，成員金地雄遭指控疑似對話時飆罵「C8（韓語髒話）」，引發不小的爭議。今（17）日韓媒《Dispatch》公開音頻分析結果，提出了5種可能性都指向「不是金地雄的聲音」，還給他清白。
記者張芸婷／綜合報導
根據《Dispatch》報導，音頻分為A、B、C三段進行分析，結果歸納出5種可能性的結論，然而眾多可能性都顯示，音頻中的「C8」被人為加工、動過手腳，或是與金地雄本人聲音波形不同，因此判斷並非他的聲音。
並且，透過現場監視器影片內容確認，雖然金地雄當時嘴型恰好被遮住了，但現場還有其他工作人員，因此也不排除是周遭聲音混入，無法100%確定「C8」就是從金地雄口中說出。
透過鑑識結果，只能確定該聲音不是金地雄所說，但究竟現場是否有其他人罵髒話，《Dispatch》訪問了當天在場的一名工作人員，當時，他被分配坐在金地雄旁邊的位置，且同時戴著耳機聽他們對話，該名工作人員表示：「我不太記得該名粉絲的對話內容，但我可以確定的是，沒有聽到金地雄罵髒話，其他成員也在旁邊進行視訊通話，在那種場合絕不可能有人說出髒話。」希望盡快澄清金地雄罵髒話的烏龍事件。
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