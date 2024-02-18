初九要拜天公生！把握大吉之日「補財庫」　多1步驟整年錢賺不完

我是廣告 請繼續往下閱讀
初九天公生可以說是一年當中最好的日子，在這一天除了拜天公祈求好運外，也別忘了把握讓財庫豐盈的好時機，雖然補財庫通常是委託廟宇進行科儀，但是初九天公生這天大多數的廟宇都在向玉皇上帝祝壽，未必有辦法舉辦補財庫，所以在自家或是公司行號門口也能自己補財庫。
其實方法很簡單，就是越早起床拜天公越好，在手持清香向天公祝壽時，在心中默念「請玉皇上帝降下好運，讓弟子財庫滿滿」。也能事先請專業人士書寫補財庫疏文，與五色金一起燒化。
🟡天公生安太歲
初九拜天公，祈求一整年好運，還沒安太歲的民眾也得抓緊時間！2024年歲次甲辰年，生肖屬龍為「值太歲」，屬狗為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」。因此今年生肖屬龍、屬狗要安太歲、點太歲燈；而生肖屬牛羊稱為「偏沖太歲」若是擔心運勢受阻也可以到廟宇安太歲、點燈。
安太歲可以選擇到廟中登記，請大廟進行科儀，也可以在家自己安太歲。在家安太歲並不難，只要先在農民曆中翻到太歲符的那一頁並整齊剪下，然後在家中找一個乾淨的地方安奉即可，如果家中有神明廳，並注意太歲符的高度不要高過神像，也盡量不要面對浴廁。
🟡初九點光明燈
除了安太歲、補財庫外，春節點「光明燈」及「平安燈」一般選擇在農曆正月初九日，命理專家楊登嵙提醒，大部分點光明燈當天在廟宇會有儀式，當事人最好親自到場，準備鮮花素果祭拜。
廟堂的神職人員會寫文疏，記上當事人的姓名、出生年月日、住址，誦經祈福。並將您的功德金寫入文疏，呈上天以邀福祉。點光明燈只要寫姓名、出生年月日、地址，可以不必寫時辰八字，不知自己時辰八字的人也可以點光明燈，即用姓名、住址，受惠的程度同樣其量。
📌天公怎麼拜？
在家中正廳的天公爐下設祭壇，並準備兩張桌子，分為「頂桌」及「下桌」，頂桌以金紙墊高，放置素食的供品，像是水果、乾貨及茶水等；下桌則擺放葷食，像是三牲五牲、糕點與紅龜粿等供品。
如果家中沒有天公爐，也沒有額外的空間擺放兩張桌子，也可以採取只需要一張桌子的簡單式，全部的供品整齊擺放即可，但要特別注意的是供品類就只能選用素食的。參與祭祀者依照長幼的順序各點上3柱香，接著默唸禱詞。
◾拜天公吉時：初八深夜11時可開始，直到今（18）日清晨7時以前
◾金紙：天金、尺金、大壽金、壽金、刈金、土地公金（合稱「五色金」)、甲馬、白錢、金錢（或稱「黃錢」）