百萬天氣粉專爆經營權之爭！創辦人哭訴遭奪權　合夥人長文反擊了

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不過「天氣即時預報」粉專自2月1日之後，就無預警停更長達半個月，更在2月15日時發出律師聲明書，內容指控黃昱維從去年底就擅用公司的臉書粉專和LINE帳號、APP等平台發文，還擅自將公司標誌從英文名稱「Wealert」，改成更人識別的「#天氣小編」，並要求粉專收益要歸於他個人所有，還在臉書發文抹黑公司，公司決定委請律師發聲明，對黃昱維提出刑事告訴。
不過創辦人黃昱維昨（17）日則在臉書發文表示，自己因為公司經營權爭議，已經身心俱疲，直稱公司粉專原本就是他所創立，而他也奉獻給公司，如今卻遭踢出還被控訴侵權，讓離職員工搶了公司資產，憤慨表示：「你們要錢、你們要權，你們就都拿去，我要告訴爭權的曾經的夥伴，是你們，用盡一切，逼走了天氣小編。此生我不願再見到你們一眼！」此外黃昱維也再度另起爐灶，創立新的「天氣即時預報•天氣小編」粉絲專頁。
對此，合夥人阮揚洲也再度撰寫長文反擊，講述三人創業的歷程，並爆料黃昱維「沉迷於股票當沖」，又常常缺席線上會議，到了2023年底黃昱維突要求開實體會議，看了公司營收後，希望明年開始公司粉專的營收要歸為個人收入，其他公司營收仍維持原比例分配，大家提出疑問，黃昱維突然情緒失控，「用各種難聽的字眼辱罵我們兩人，並說你早就不把我們當朋友，我們只是廉價工程師」。
阮揚洲表示，黃昱維每天傳數百則訊息，除了不斷抹黑攻擊外，也私訊家人、朋友、大學老師等等，「這一切的種種造成我們極大的身心靈壓力，並持續到過年期間，仍然不斷騷擾我們的家人」，迫不得已才會找律師並發布聲明。
阮揚洲最後也強調，「我們絕對不是貪心之人，才會隱忍如此多年，也始終相信著當時創業的信念，但如今這些輿論已經禍及到我自身的名譽，以及造成身邊家人朋友極大壓力，我們真的對身邊的人感到非常抱歉，也請所有關心我的朋友放心，此案，也已進入司法程序，我們就靜待司法判斷」。