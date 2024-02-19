小學生寒假作業丟巴黎！她見「完全沒寫」幫帶回國：下次別寫名字
許多學校近期剛放完寒假，學生們紛紛回校讀書。不過，中國就有一名女網紅「Thurman貓一杯」，竟在巴黎廁所撿到一名小學生的寒假作業，且翻開還發現作業進度是0％，讓她決定帶著這本寒假作業回國尋找主人，並笑喊：「下次記得不要寫名字，你不要怪我，不是姊姊不幫你，是那個法國人讓我還給你。」
記者賴禹妡／綜合報導
「Thurman貓一杯」在微博擁有120.5萬名粉絲，她日前拍片透露，自己在法國巴黎街頭被當地服務生遞上一本簡體字寒假作業，對方一開始以為該本書是她的，之後表示這是在廁所撿到的，希望她能幫忙還給主人。
「Thurman貓一杯」哭笑不得地接過後，先是公布寒假作業的主人姓名為「XX小學一年八班秦X」，隨後笑喊：「你的寒假作業放巴黎廁所忘記拿啦！下次記得不要寫名字，你不要怪我，不是姊姊不幫你，是那個法國人讓我還給你。」
「Thurman貓一杯」隨後翻開該本寒假作業，發現整本竟是全新的，完成進度為0%，她也隨即去買了一支鉛筆，打算幫弟弟多少寫一點作業，「你不要說我不幫你，小學一年級的作業能有多難」，沒想到她也遇到許多道不會寫的題目，最終花了1個晚上才寫完。
「Thurman貓一杯」也曬出帶著寒假作業準備搭機回國的畫面，強調：「寒假作業我給你帶回來了！」影片曝光後，吸引3.5萬人前來朝聖，眾人全笑噴直呼「妳寫的小孩還得擦掉，不如自己寫」、「這絕對不是故意忘記的吧」、「作業被送回家，小孩得有多絕望啊，妳是魔鬼吧」。