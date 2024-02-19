全聯、全家禮盒亂鬥！喜年來蛋捲半價來了 紅帽子搶到現賺427元
每年到了接近春節時，四大超商、超市都會開始進駐禮盒販售，由於都是一些糖果餅乾類，加上春節後送禮需求大降，為了防止有效期限過期，商家通常都會進行大降價拍賣。全聯繼日前義美禮盒系列便宜拋售之後，知名的「喜年來蛋捲」禮盒也加入降價行列，而全家的紅帽子系列也是69折熱銷當中，只要搶到金盒的版本，直接現賺427元！對禮盒有興趣的民眾，可不要錯過這波年後優惠。
記者張嘉哲/綜合報導
最近在臉書社團「我愛全聯好物老實說」以及「7-11/全家各超商新品分享區」貼文中，陸續有網友發出家裡附近的超商、全聯門市禮盒價格都下調許多，全聯最夯的就是義美鐵盒蛋捲系列，有門市一口氣下殺到119元一盒、義美小泡芙鐵盒系列一盒更是只要100元，CP值高到非常驚人，對比原價有4折的折扣。
而全聯除了義美系列之外，有民眾也發現了「喜年來蛋捲禮盒」也加入降價的行列，以喜年來精緻小蛋捲禮盒（5支X8包）的規格來看，官網售價349元，而有門市已經貼出促銷價格179元，逼近於5折的價格；而像是咖啡蛋捲鐵盒系列（4支X8包），官網售價340元，同樣也是179元就能購入，也是逼近5折的價位。
全家則是清一色都是69折出清，其中最有名的「紅帽子」喜餅禮盒，還有細分不同種顏色，根據紅帽子官網，喜餅禮盒一共有6種顏色，其中最豪華的是「金盒版本」的，一共有12種糖果餅乾，整盒有66個，官網原價1390元，打折之後只要953元，只要買到就現賺427元，是不少人想要搶的第一目標。
貼文曝光後，不少熱愛蛋捲、喜餅禮盒的網友紛紛回應「喜年來蛋捲加入戰場了嗎？下班馬上衝去找」、「喜年來也特價了！比較喜歡這家的」、「紅帽子真的超好吃，搶到一盒藍色的」、「喜歡紅帽子！差快450元真的超划算」、「義美蛋捲對我無感，喜年來我倒是有興趣了」、「嗚嗚嗚喜年來我才剛買299的價位，怎麼就跌了100元多啦」。
至於7-11的部分，目前還是多店還在兩件95折的狀態，僅有部分門市有推出5折促銷的活動，顯然各家門市都有其行銷的策略不同，如果想要撿便宜的民眾，也要有禮貌地詢問店員是否有打折活動哦！買回家也要注意零食餅乾食用的期限，免得搶了便宜，卻過了最佳賞味期。