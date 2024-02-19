《HMA》超荒謬！ZB1成員C8爭議引全武行 「粉絲原地排泄」如噩夢
南韓頒獎典禮《Hanteo Music Awards（簡稱HMA）》於上週六、日（2／17、2／18）舉行，邀請到許多人氣偶像團體出席，如aespa、NCT、ZEROBASEONE（以下簡稱ZB1）等，不過，典禮上卻傳出一連串離譜事件，包括有觀眾直接在現場排泄、粉絲互毆上演全武行等，典禮混亂程度被大眾吐槽「如噩夢一般」。
記者張芸婷／綜合報導
南韓樂壇最知名頒獎典禮之一的《HMA》，特別邀請了NCT DREAM、ATEEZ、aespa、ZB1等人氣偶像團體出席，然而活動流程及現場控管卻問題不斷。
先是頒獎典禮現場未分區，且全場設置站席，導致所有觀眾都聚集在藝人席周圍，且動線設置也超怪，演出嘉賓登台前，需先穿越厚厚人牆，保全人員也只能不斷大吼提醒大家「小心安全」，就連等待演出的偶像藝人，還需親自出面維持秩序。
而先前男團ZB1因成員金地雄爆出「C8髒話事件」，該團表演時下方粉絲竟爆發衝突，有黑粉（指反對該藝人的人）在台下大喊「金地雄退團」，引起大批粉絲出面維護，意見分歧之下，竟直接當場動手，扭打在一起。
最令人感到荒謬且震驚的是，觀眾席上竟然發現「排泄物」，有粉絲事後在網路上發文說自己的包包、身上都沾到穢物，且味道大到連台上的藝人們都聞到了，各個面露難色、捂住鼻子，整場音樂頒獎典禮有如「一場大型鬧劇」，引得現場粉絲和許多民眾不滿。
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