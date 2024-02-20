全聯福袋賣不完牙起來！她買1袋「原價仍賺翻」 最低價時刻曝光
每年到了新春的時候，台灣四大超商以及超市、大賣場都會推出福袋，除了四大超商會從1月初開始販售外，全聯每年大年初一開賣也都引起話題。不過隨著福袋文化引進台灣多年，消費者越來越重視福袋CP值的問題，今年有多家通路福袋都有賣不完的問題，顯見近幾年福袋買氣下降。然而，就有網友分享，年後去逛全聯時，發現已經有門市開始推出福袋促銷活動，引起廣大迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
有網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「我家這裡的全聯買一袋福袋直接送1串衛生紙了，腦波弱弱的就買了一袋」只見貼出的照片中，該網友購買的雖然是300元原價的全聯龍年福袋，但店員還送她1串有10包裝、140抽的衛生紙。實際查詢之後，發現該牌衛生紙在網路上最便宜都要120元上下，相當的划算。
貼文一出，不少網友紛紛回應「這樣真的很划算XD」、「直接送一串也太大方了吧！」、「真好有送衛生紙，我家這裡還沒有活動」、「我家這邊都還沒有活動呢，好羨慕」、「別人家的全聯總是不會令人失望」、「有送一串衛生紙真的比較會想買」、「全台都送衛生紙，福袋一下就掃光了！」也有人分享「店員一直推薦我買推車的福袋，最後還送我兩串衛生紙XD真的很努力在賣」。
由於購買福袋除了物超所值的內容物之外，大家最期待的就是抽獎環節，今年全聯將在2月22日下午14時在全聯官方數位平台進行開獎直播，現場會用彩球機，並且邀請執業律師現場見證，因此也有不少人表示「之後抽獎完價格還會更低」、「有些門市在抽獎之後還會有更低的價格出清喔！大家可去逛逛撿便宜」。
而《NOWnews》記者也實際致電信義區的全聯門市，店員僅透露「店內福袋還剩很多」；詢問店員是否有買福袋送衛生紙的相關優惠，店員則表示目前沒有促銷活動，因此網友遇到的狀況應該屬於「單店行銷策略」，如果想要撿便宜的民眾，至全聯也要有禮貌的詢問店員哦！
另外，除了全聯的福袋陸續有門市開始出清特價之外，全家的龍年生肖福袋也有推出優惠，像是有門市推出任選兩件抽紅包、2月28日前在門市使用會員點數3000點，就可以用200元購入祥龍福袋；而卡通肖像福袋系列則於3月31日前推出單件69折優惠等等，想搶福袋優惠，年後這段期間絕對不要錯過囉！