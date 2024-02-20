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冬天熱到開冷氣！高雄氣溫狂飆35.3度　全台入夜小心「奪命溫差」

▲今（20）日全台各地持續互飆高溫，高雄內門中午出現攝氏35.3度全台最高，台北士林也出現攝氏31度氣溫。（圖／記者陳明中攝）
▲今（20）日全台各地持續互飆高溫，高雄內門中午出現攝氏35.3度全台最高，台北士林也出現攝氏31度氣溫。（圖／記者陳明中攝）

記者張志浩／綜合報導

2月卻熱得像夏天！今（20）日全台各地持續互飆高溫，高雄內門中午出現攝氏35.3度全台最高，台北士林也出現攝氏31度氣溫，不過仍要提醒民眾，入夜至清晨降溫快速，不少地區在6小時內揪有攝氏10度甚至以上的溫差，有慢性病、高血壓的患者天氣轉變期務必注意保暖，若出現長時間出現頭暈、冒冷汗的現象，應儘速就醫，避免因心血管疾病衍生更嚴重的症狀。

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台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今日全台破百測站觀測到超過攝氏30度的高溫紀錄，彷彿是夏天提早報到，不過西半部日夜溫差特大，基隆、台北、嘉義、高雄及屏東等氣象觀測站，昨（19）日不到6至10小時內，同一站的溫差都在攝氏10度以上，讓人身體有點調適不過來。

▲今明兩天氣溫仍偏高，不過早晚溫差大，週四東北季風增強後，降溫相當明顯，下週恐還有冷氣團來襲。（圖／中央氣象署提供）
▲今明兩天氣溫仍偏高，不過早晚溫差大，週四東北季風增強後，降溫相當明顯，下週恐還有冷氣團來襲。（圖／中央氣象署提供）
中央氣象署說明，今日夜晚至明（21）日清晨，受「輻射冷卻」影響，低溫約落在攝氏17至21度，日夜溫差大。週四（2/22）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部白天高溫仍溫暖偏舒適，下半天起逐漸轉涼且降雨機率增加，入夜之後低溫可降至攝氏15至18度。

週五至下週日（2/22至2/26）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其它地區也稍轉涼，週五北台灣白天高溫剩下攝氏15至18度，和週四相比，一天內溫差高達攝氏10度以上，天氣方面，迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星飄雨，其它地區多雲到晴。

▲週四起東北季風強，迎風面北部、東半部將有局部短暫雨。（圖／中央氣象署提供）
▲週四起東北季風強，迎風面北部、東半部將有局部短暫雨。（圖／中央氣象署提供）
氣象署表示，下週一預計會再有一波冷空氣銜接，目前預報上該波冷空氣仍是東北季風，但不排除強度增加，達到冷氣團等級，屆時北部及東半部將有局部短暫雨，其它地區為多雲。

針對較大溫差，澄清醫院中港院區心臟內科醫師張耿豪也提醒，血管本身會熱脹冷縮，天氣變冷、溫差大時會快速收縮使血壓上升，若本身就有高血壓等慢性病的患者，就算吃藥也不見得能完全控制，除了要定期服藥外，做足保暖準備格外重要，像是近期溫差大，天氣變換快速，建議民眾外出時，可以戴上帽子、圍巾等，重點保護頭部、耳朵和脖子直接和冷風接觸，避免心血管、腦血管等出現異常。

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