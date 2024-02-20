冬天熱到開冷氣！高雄氣溫狂飆35.3度　全台入夜小心「奪命溫差」

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中央氣象署說明，今日夜晚至明（21）日清晨，受「輻射冷卻」影響，低溫約落在攝氏17至21度，日夜溫差大。週四（2/22）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部白天高溫仍溫暖偏舒適，下半天起逐漸轉涼且降雨機率增加，入夜之後低溫可降至攝氏15至18度。
週五至下週日（2/22至2/26）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其它地區也稍轉涼，週五北台灣白天高溫剩下攝氏15至18度，和週四相比，一天內溫差高達攝氏10度以上，天氣方面，迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星飄雨，其它地區多雲到晴。
氣象署表示，下週一預計會再有一波冷空氣銜接，目前預報上該波冷空氣仍是東北季風，但不排除強度增加，達到冷氣團等級，屆時北部及東半部將有局部短暫雨，其它地區為多雲。
針對較大溫差，澄清醫院中港院區心臟內科醫師張耿豪也提醒，血管本身會熱脹冷縮，天氣變冷、溫差大時會快速收縮使血壓上升，若本身就有高血壓等慢性病的患者，就算吃藥也不見得能完全控制，除了要定期服藥外，做足保暖準備格外重要，像是近期溫差大，天氣變換快速，建議民眾外出時，可以戴上帽子、圍巾等，重點保護頭部、耳朵和脖子直接和冷風接觸，避免心血管、腦血管等出現異常。