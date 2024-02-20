DJB電信跨足娛樂產業！目標合作南韓JYP、HYBE、YG知名經紀公司
DJB電信除了提供海外上網服務，今（20）日宣布正式跨足娛樂產業，成立「DJB ENTERTAINMENT」之外，也跟韓國Y GLOBAL MUSIC結盟簽約，未來產業整合旅遊與娛樂市場，合作對象朝合作JYP娛樂、HYBE娛樂、YG娛樂、YGM娛樂等公司邁進，DJB更計畫培養藝人，目標孵化世界知名的IP。
記者陳雅蘭／綜合報導
DJB集團服務的對象從單純的海外旅遊轉變為旅遊娛樂族群，可以合作的夥伴、提供的服務型態與方式更多元，從2023年開始積極打造旅遊演唱會生態圈。「DJB ENTERTAINMENT」成立後，立即邀請在韓國、泰國深耕娛樂產業的Y GLOBAL MUSIC結盟簽約成為戰略夥伴；日前也在台舉辦NiziU見面會與簽售會。
DJB也預吿2024上半年目標，計畫與韓國知名娛樂公司合作，包含JYP娛樂、HYBE娛樂、YG娛樂、YGM娛樂等，以經紀、活動、旅遊、海外上網一條龍機制孵化世界級IP，提升台灣粉絲的追星需求與服務。
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