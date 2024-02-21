深坑火災空污「喘到急診」！譚敦慈教空氣清淨機擺法 面牆壁錯了
昨（20）日新北市深坑區晚間發生鋰電池工廠火警，雖已經撲滅但產生濃煙，導致下風處的新北市新店區及台北市文山區空氣品質受影響，濃煙甚至飄散擴大至台北市。環境部的空氣品質監測網顯示，整個大台北地區的空氣品質指標 (AQI)都屬於「黃燈」的普通狀態，而黃燈在網站上的解釋為「只會對少數之極敏感族群產生輕微影響」。但網路討論很多民眾出現頭暈、眼睛發癢，甚至誘發氣喘發作等不適症狀。家住大安區的譚敦慈也表示，昨晚就聞到難聞氣味，同住且有過敏體質的兒子甚至感受到「呼吸困難」，需要吃抗過敏藥才能改善狀況。她建議遇到空氣品質不佳的狀況下，要立即緊閉門窗後再並開啟空氣清淨機，同時戶外的晾掛的衣物要盡快收進屋內，減少懸浮微粒的沾附。
記者周淑萍/綜合報導
新北市深坑昨天下午2點發生大火，雖然火勢在晚間6點左右已經撲滅，但因有不少電子產品起火，使得惡臭持續瀰漫在大台北地區，導致居民不堪其擾，紛紛上網曝光慘況，有人以為在「電焊」，甚至以為是電線走火。
還有文山區木柵第一排受害者發難表示：「門窗未關空氣清淨機一直顯示紅燈」、「房間跟火災現場的味道一樣」，有人帶孩子出門上學後，整個眼睛發癢非常不適，立即緊閉門窗，甚至擔憂問「這樣的空氣小孩適合上體育課嗎？」在網路還有人更是嚴重到「氣喘發作」需要掛急診。
無毒教母譚敦慈表示，嚴重空汙時請盡量避免外出，如果一定要出門則請確實戴好口罩，衣物也避免晾掛在戶外。家中建議開啟「空氣清淨機」藉此除去空氣中的懸浮微粒，保護呼吸道。但她觀察到，有人開啟清淨機，機器的出風口卻是對著牆壁，這樣使用對於淨化空氣無效，反而把灰塵都吹起來，造成反效果。
譚敦慈建議，空氣清淨機有進風口和出風口，民眾擺放時，出風口地方要接近我們頭部以上的位置並靠近使用者，或是對著空曠的地方，另外，若不喜歡吹到風，清淨機也可以放在屋子正中央。
胸腔科醫師提醒，肺癌、肺炎、慢性下呼吸道等國人十大死因，皆與空氣污染有關，清淨機使用上要注意出風口的位置，出風口應該擺放在靠近人體的方向，把新鮮的空氣直接送往人體所在的周圍，同時進風口儘量保留空間。