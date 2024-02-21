生育率低別再怪房價高！全球房價負擔前10國數據公開　答案好意外

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馨傳不動產智庫彙整房產數據網站Numbeo資料，2023年房價所得比排行前十名，第一至第十名依序為敘利亞（86.7）、迦納（78.6）、香港（44.9）、斯里蘭卡（40.8）、中國（34.6）、尼泊爾（32.8）、柬埔寨（32.5）、菲律賓（30.1）、奈及利亞（28.2）、衣索比亞（26.4）。
房價所得比排名前十高的國家，有7個位於亞洲，另有3個位於非洲，足見亞洲高房價問題最為嚴峻。而台灣房價負擔全球排名第16名，生育率1.09卻低於第5名的中國大陸。
但令人意外的是，房價所得比前十名中，竟只有香港、中國、菲律賓等3處總生育數低於2以下，其他7個國家總生育數皆在2以上。再者，前十名國家平均總生育數竟達到2.6，代表每位婦女平均生2.6個小孩，生育數並不低，與大眾印象中「高房價是最強避孕器」的觀念截然不同。
這些國家買房負擔輕 生育意願竟更低迷
至於房價所得比最低的十個國家，依序為阿拉伯聯合大公國（3.0）、沙烏地阿拉伯（3.0）、南非（3.4）、阿曼（3.6）、美國（4.5）、波多黎各（4.5）、卡達（5.3）、巴勒斯坦（5.6）、比利時（6.5）、丹麥（6.6）等國。雖然上述國家房價所得比都在7倍以下，購屋負擔相對低，但平均總生育數竟只有2，代表每位婦女只生2位小孩，更有多達6個國家總生育數低於2以下，數字比房價所得比前十高的國家更難堪。
馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，統計數據結果頗出人意料，說明高房價和生育意願雖有部份關聯，但連動程度不如大眾想像中那麼高，女性生育意願高低可能還會受到教育水準、職場友善度、經濟能力、傳統婆媳關係、社福補貼，乃至於政治、或者地緣衝突等因素所影響。更值得關注的是，華人國家、和東亞國家堪稱為全球總生育數最低的地方，即便是購屋環境較佳、薪資所得極高的新加坡，總生育數僅有1.04。
何世昌進一步指出，不只國際統計數據與大眾印象迥異，其實台灣各縣市狀況也是如此；2022年生育率最低的縣市為苗栗縣、嘉義市、基隆市，這幾個縣市房價並非高不可攀，而買房負擔最重的台北市，生育率還高於新北市、台南市，在在說明影響生育意願的原因千絲萬縷，若把少子化因素全推給高房價，似乎難圓其說。