台人最愛景點公佈了！森林遊樂園冠軍不是阿里山　老街新霸主是它

國小兄妹每日趕場18hr！三餐車上解決「比BTS忙」　呂秋遠搖頭了

▲台北市一組分別就讀小六及小四的兄妹檔，每週7天都是5點50分起床，隨後各種上課補習行程滿檔，區間長達18小時。（示意圖／取自Pexels）
▲台北市一組分別就讀小六及小四的兄妹檔，每週7天都是5點50分起床，隨後各種上課補習行程滿檔，區間長達18小時。（示意圖／取自Pexels）

記者潘毅／綜合報導

國小生竟然比上班族還忙碌！台北市一組分別就讀小六及小四的兄妹檔，每週7天都是5點50分起床，隨後各種上課補習行程滿檔，區間長達18小時，連三餐都只能在車上解決。對此，律師呂秋遠也感嘆表示：「讓孩子贏在起跑點，跑不到終點，那又如何呢」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市一間補習班，近期分享一對國小兄妹檔，在校內是風雲人物，成績表現優異，各種學科競賽名列前茅，並從4歲起就開始學琴，還有補習英文等，但這些優異表現，卻是兩位孩子每天從早上5點50分起床，中途三餐都只能在車上吃完，一直忙到晚上11點30分才能回家的成果。一天趕場學習18小時的驚人行程表曝光，也引發大批網友提出各種擔憂，甚至也有人直接留言抨擊。

▲國小兄妹周一至周日行程。（圖／翻攝補習班老師臉書）
▲台北市一組國小兄妹周一至周日行程，引發各界關注討論。（圖／翻攝補習班老師臉書）
時常評論時事的呂秋遠律師，也在臉書上語重心長地表示，他承認這對小學生兄妹確實很優秀，「只不過，為了讓小孩贏在起跑點上，做了這麼多後天的努力，但其實家長才是小孩的起跑點，讓小孩學美語、練琴，然後每天睡眠不足，家長陪伴時間也不夠，對於小學生來說，意義在哪裡？」

「小學生每天至少要有九到十二小時的睡眠，否則對於發育中的孩子，有嚴重的身體與心理影響」，呂秋遠質疑：「這是醫學常識，補習班不知道，難道父母也不清楚？為什麼要讓小學生一天只睡六小時呢？贏在起跑點，跑不到終點，那又如何呢？」

重點是，讓這對兄妹，在小學階段就全力衝刺學業與鋼琴，還號稱孩子「文武雙全」，究竟是為了滿足爸媽的虛榮心，還是真的為了孩子著想？這樣的孩子，真能順利到終點嗎？這對兄妹父母的最愛，究竟是在維也納表演的孩子，還是英文很好的兄妹，抑或是睡眠不足，只能在車上吃飯的小學生。

最後呂秋遠也感嘆：「毀掉一個人，其實很簡單，只需要毀掉他的童年，其餘的事情，順其自然」，不少網友看完後也無奈留言「孩子不是滿足父母虛榮心的工具」、「這童年好悲傷」、「如果孩子睡眠充足，吃飯正常，還能各方面都很優秀，歡迎公布分享時間如何管理與做到，如果只是犧牲睡眠跟吃飯時間，這個就不必了」、「這行程比BTS還忙」。


國小兄妹每天學習「18小時」！唐綺陽也擔憂：壓抑後的反彈很驚人

以馬內利兄妹超狂學習行程引戰　女主播逆風挺：沒有痛苦怎會快樂

獨／以馬內利兄妹超狂行程表戰翻！補習班發聲了　一學期學費10萬

麥當勞點餐櫃檯沒人理！他乾等10分鐘超躁　「出大招」店員秒現身

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞