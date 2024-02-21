國小兄妹每日趕場18hr！三餐車上解決「比BTS忙」　呂秋遠搖頭了

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時常評論時事的呂秋遠律師，也在臉書上語重心長地表示，他承認這對小學生兄妹確實很優秀，「只不過，為了讓小孩贏在起跑點上，做了這麼多後天的努力，但其實家長才是小孩的起跑點，讓小孩學美語、練琴，然後每天睡眠不足，家長陪伴時間也不夠，對於小學生來說，意義在哪裡？」
「小學生每天至少要有九到十二小時的睡眠，否則對於發育中的孩子，有嚴重的身體與心理影響」，呂秋遠質疑：「這是醫學常識，補習班不知道，難道父母也不清楚？為什麼要讓小學生一天只睡六小時呢？贏在起跑點，跑不到終點，那又如何呢？」
重點是，讓這對兄妹，在小學階段就全力衝刺學業與鋼琴，還號稱孩子「文武雙全」，究竟是為了滿足爸媽的虛榮心，還是真的為了孩子著想？這樣的孩子，真能順利到終點嗎？這對兄妹父母的最愛，究竟是在維也納表演的孩子，還是英文很好的兄妹，抑或是睡眠不足，只能在車上吃飯的小學生。
最後呂秋遠也感嘆：「毀掉一個人，其實很簡單，只需要毀掉他的童年，其餘的事情，順其自然」，不少網友看完後也無奈留言「孩子不是滿足父母虛榮心的工具」、「這童年好悲傷」、「如果孩子睡眠充足，吃飯正常，還能各方面都很優秀，歡迎公布分享時間如何管理與做到，如果只是犧牲睡眠跟吃飯時間，這個就不必了」、「這行程比BTS還忙」。