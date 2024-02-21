台北指標豪宅同月同樓層「面高架橋1坪貴20萬」　專家曝價差原因

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，囤房稅2.0主要針對多屋族施以持有重稅，六都地段好的新豪宅成燙手山芋，持有多戶的房地產大咖，或是建商餘屋，都被迫積極盤點資產，除增加議價空間，送裝潢家電，建商也會釋出高樓層，內裝或景觀更好的保留戶，將是高資產族揀貨時機點。
「潤泰敦峰」面高架橋戶別賣更貴？張旭嵐表示，「潤泰敦峰」面高架這戶是實品屋，當初裝修價格將近1700萬元，等於買價內含裝潢費，而面八德路後巷則是毛胚出售，且棟距景觀和視野都有差，才會發生同樓不同戶，單價差很大。
200萬俱樂部豪宅交易量減半
台灣房屋進一步統計近三年單價200萬元以上的豪宅交易狀況，2022年總計有45筆，但是2023年僅20筆，雖然還有少數未揭露完畢，但是交易量估計也難及去年的一半，其中「One Park Taipei元利信義聯勤」從2020年以來連續五年都是豪宅榜首，且今年單價279.4萬元超越前兩年的最高價，顯示雖有政策打房，但頂端豪客對於鍾愛的社區仍不惜高價取得。
另外，2023年底，豪宅交易還有「華固名鑄」、「信義之星」，其中「華固名鑄」低樓層成交總價約1.96億元、單價185.2萬元；「信義之星」則成交低樓層戶，總價1.7億元、每坪135.4萬元，創社區新低單價，主要是因該屋主急售，應是有短期資金需求，因此急於出脫豪宅兌現。
第一建經研究中心副理張菱育分析，今年7月囤房稅新制上路後，持有1年內的建商餘屋，適用最低稅率2%；1~2年稅率為2.4%；2~4年3.6%；4~5年4.2%；5年以上則採最高稅率4.8%。對於台北市才剛交屋未滿一年的建商來說，和現制持有1年半以內的餘屋，課徵2%房屋稅相比，變化不多，壓力也較小，銷售推案仍能維持既有步調。
而建商持有4~5年的豪宅餘屋，稅率將從3.6%提高至4.2%；持有5年以上稅率更從3.6%變為4.8%，持有成本的增加相對有感，因此較有銷售壓力，也讓部分建商開始採取搭配裝潢、適度讓價、縮小單戶坪數等方式，盡早出脫手中待售餘屋。