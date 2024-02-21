社區菜市場名出爐！「這2字」霸榜10年拿冠軍　超過300社區都愛用

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樂屋網調研中心經理洪安怡指出，許多買方對買房成家都帶高度期望，也因此，使用「幸福」為名，彷彿是種許諾，期望一圓成家夢想，獲得幸福美滿的生活，也讓「幸福」從2014年至今，年年高居社區菜市場名的榜首。
其次「公園」、「莊園」、「花園」等字詞，近10年來也有超過百個社區使用。洪安怡表示，台灣地狹人稠，高樓大廈櫛比鱗次，社區旁有一方綠地更顯珍貴稀有，因此，這種帶有綠意環境的字詞，可營造對社區的美好想像；排名第5的菜市場名「一品」，則帶有最好，一等的意思，也是相對討喜的名字。
洪安怡指出，統計逐年完工的社區名發現，早期比較偏好採用有氣勢的字詞，如「國際」、「世紀」、「特區」，甚至是「如意」等，但近5年傾向「時代」、「特區」、「森活」這種有當代感，展開新生活寓意的命名方向；其他包含院、苑、居、郡、城、莊、屋、大樓、大廈、墅等這種帶有建築類型的字則是萬年不敗，一直都有很高的使用率。
洪安怡補充，通常新建案、預售屋命名，除了將建商品牌字納入外，通常不離5大原則：第一，區域相關字，使用地名或地標來命名，像是桃園青埔的「青埔市」，台北青田街的「青田青」、「青田若隱」；台中洲際棒球場旁的「洲際W」。第二，針對區域特性設定系列名稱，例如遠雄建設在三峽北大特區，就以「劍橋」、「耶魯」、「哈佛」等世界頂尖名校來命名，頗有呼應該區大學城的意涵。
第三，諧音雙關命名，包含名人的姓名諧音，如新北土城「金城舞」系列、新店「台信城易迅」、桃園市「中島美家」、中壢「桂崙美」，台中「三上悠雅」、高雄「舞悅天」、「村上春墅」等；新北板橋的「高妍植」則取高顏值的諧音，這些做法容易買方留下深刻印象，引起話題。
第四，異國地名，又以歐美或日本最為討喜，如台北大直「輕井澤」、新北新店「波爾多」、淡水「海德公園」，桃園經國重劃區「竹城表參道」，另外像是京都、東京、倫敦等地名也很常出現在新建案中。第五，帶有特定意涵的字詞，例如台北市「仁愛帝寶」堪稱早期豪宅代表，後續也陸續看到「台中帝寶」、高雄「時尚帝寶」、屏東「甲山林花園帝寶」等社區名。
此外，洪安怡表示，社區命名也會考量該房屋的規劃，鎖定目標族群特性，例如小資、首購為主的社區，容易帶有成家相關字詞，但若是百坪以上的豪宅，命名就會務求氣派豪華，或用冷僻字展現獨特；好的社區名稱可彰顯地段或特性，增加買方好感度，不過買房最重要還是總體條件是否符合需求，社區名只能算是一個加分項。