籃籃出手了！飛韓國找李多慧大跳「幫幫舞」　粉絲樂翻：快點續約

朴敏英認了「患憂鬱症」賣慘沒用！被爆當董事又與詐欺前男友有關

▲朴敏英（左圖、右圖右）主演的《和我老公結婚吧》迎來大結局，收視創新高！（圖／朴敏英IG、tvN Drama）
▲朴敏英（左圖、右圖右）主演的《和我老公結婚吧》迎來大結局，收視創新高！（圖／朴敏英IG、tvN Drama）

記者張芸婷／綜合報導

重生復仇話題韓劇《和我老公結婚吧》昨（20）日迎來精采完結篇，創下12%的最高收視率，先前劇組記者會時，女主角朴敏英曾對於「前男友的詐欺爭議」公開道歉，並透露自己非常後悔發生這樣的事件，甚至因此患上憂鬱症。然而戲劇雖然大受歡迎，但朴敏英本人的爭議事件並未結束，今（21）日她又被爆出擔任某建築公司的內部董事，而該公司竟然也與前男友「姜鐘賢」有關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲朴敏英又被爆出擔任某建築公司的內部董事，而該公司竟然也與前男友有關。（圖／朴敏英IG）
▲朴敏英又被爆出擔任某建築公司的內部董事，而該公司竟然也與前男友有關。（圖／朴敏英IG）
根據韓媒《BIZ韓國》揭露，朴敏英是一間中小型建築公司「One Stone」的內部董事，調查發現One Stone的總公司位在首爾江東區岩寺洞的某棟商業大樓，而該大樓的1樓則有「Bithumb」關係企業「IT」直營的通信行，而Bithumb就是姜鐘賢收購後，專用來炒股的公司，他也擔任該公司的會長。

《BIZ韓國》深入追查發現，One Stone曾四度改名，而且將原本登記旅遊業的營業項目，更改為「房產租賃」，朴敏英於2018年6月5日首度上任內部董事的當時，就正好是One Stone更改營業項目的時間點，讓外界質疑「時間點未免太過巧合」。

而朴敏英上任後，就用跟家人同住的清潭洞自宅作為抵押，順利獲得銀行達21.6億元韓幣（約5570萬元新台幣）的最高貸款，看得出她很懂得如何運作。

對此，朴敏英的經紀公司Hook娛樂明確表示，IT直營的通信行已經在1月的時候租約到期，並強調One Stone絕對跟姜鐘賢無關，「One Stone是朴敏英家人經營的公司，除此之外公司無法代表藝人發表任何立場。」

▲朴敏英前男友「姜鍾賢」是名詐欺犯，她因此重創形象。（圖／轉攝自Theqoo）
▲朴敏英前男友「姜鍾賢」是名詐欺犯，她因此重創形象。（圖／轉攝自Theqoo）
事實上，詐欺犯姜鍾賢2022年因涉嫌挪用公司資金，參與非法的資金交易過程，造成許多民眾受騙，隨後被爆出與朴敏英交往，雖然戀情被爆的第二天，朴敏英急宣布「早已分手」，但交往過程與案發時間重疊，朴敏英仍被檢方傳喚，因而重創她一直以來維持的正面形象，而朴敏英也曾多次為此事向大眾道歉，但似乎風波還在持續發酵。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

朴敏英《和我老公結婚吧》記者會　談交往詐欺犯富豪：每天都後悔

宋昰昀演活《和我老公結婚吧》綠茶閨密！偷吃朴敏英老公「紅了」

朴敏英《和我老公結婚吧》大反擊！辦公室狂搧渣男巴掌　大快人心

BoA寶兒美臉整掉了！讓《和我老公結婚吧》朴敏英「直接變小三」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞