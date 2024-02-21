朴敏英認了「患憂鬱症」賣慘沒用！被爆當董事又與詐欺前男友有關

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《BIZ韓國》深入追查發現，One Stone曾四度改名，而且將原本登記旅遊業的營業項目，更改為「房產租賃」，朴敏英於2018年6月5日首度上任內部董事的當時，就正好是One Stone更改營業項目的時間點，讓外界質疑「時間點未免太過巧合」。
而朴敏英上任後，就用跟家人同住的清潭洞自宅作為抵押，順利獲得銀行達21.6億元韓幣（約5570萬元新台幣）的最高貸款，看得出她很懂得如何運作。
對此，朴敏英的經紀公司Hook娛樂明確表示，IT直營的通信行已經在1月的時候租約到期，並強調One Stone絕對跟姜鐘賢無關，「One Stone是朴敏英家人經營的公司，除此之外公司無法代表藝人發表任何立場。」
事實上，詐欺犯姜鍾賢2022年因涉嫌挪用公司資金，參與非法的資金交易過程，造成許多民眾受騙，隨後被爆出與朴敏英交往，雖然戀情被爆的第二天，朴敏英急宣布「早已分手」，但交往過程與案發時間重疊，朴敏英仍被檢方傳喚，因而重創她一直以來維持的正面形象，而朴敏英也曾多次為此事向大眾道歉，但似乎風波還在持續發酵。
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