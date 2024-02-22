台北危老改建98件失效！逾7成基地<150坪 專家：造價大漲最致命
根據台北市建管處最新危老案件統計顯示，北市累計核准913件，顯示危老改建在台北市正穩定推動，不過受到近年造價大漲衝擊，危老推動遇到成本大增的問題，統計目前累計北市已經有98件危老備註失其效力，這波造價上揚對於小基地衝擊最為顯著，98件失效的案件中就有71筆是面積未達150坪的小基地開發案。
記者徐銘穗/綜合報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波造價大漲，對於先前就談好的整合案與營造廠都造成許多壓力，尤其小面積的開發案本來造價成本就高，面臨造價大幅上揚，每坪造價成本上揚幅度更大，例如北市有小面積的開發案，造價上揚前評估每坪造價約18萬元，這波造價上揚發包後每坪單價已經達30萬元，造價上漲幅度達6成多，除了造價上揚成本增加外，小基地要找營造廠發包的難度也很高，成本上揚的確是當前小基地危老案件的致命傷。
統計顯示，北市危老頗有成效，累計目前已經核准913案，不過累計也有98件危老備註失其效力，1案撤銷，其中就有71筆的基地面積不到150坪，屬於小面積的開發案件，其中2020失其效力案件數有40案，2021失其效力案件有32案，正是造價開始走揚的時間點。
若以區域來看，累計失效最多的是中山區的17筆，中正區的15筆，大同區的10筆，由於核准到失其效力中間還有請照展延等時間，加上後來談的整合案件都已經考量造價大幅上揚的因素，因此2023年的失效數量較少，僅有2筆。