花240萬買法拍屋！外送員驚見天花板「藏2.7億鈔票堆」　結局曝光

刮刮樂沒中丟垃圾桶！他撿起見「款式」賺到　真實規則不知虧大了

▲台彩每年在新春時都會推出多款刮刮樂，提供給民眾在春節期間想要試手氣的人購買。（圖／記者陳明安攝）
▲台彩每年在新春時都會推出多款刮刮樂，提供給民眾在春節期間想要試手氣的人購買。（圖／記者陳明安攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台彩每年在新春時都會推出多款刮刮樂，提供給民眾在春節期間想要試手氣的人購買，因而也有不少人中獎，獲得一筆意外之財，然而刮刮樂種類以及玩法眾多，常常有人不注意看遊戲規則錯過中獎機會時有所聞。而近日，就有網友透露自己在彩券行看到有民眾把沒中刮刮樂丟到垃圾桶，沒想到撿起來後卻意外賺到，因為該張刮刮樂的款式正是台彩每年都會推出的「100%中獎率」生肖刮刮樂。

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一名網友在臉書社團「刮刮卡資訊及中獎分享」貼文指出「真是搞不懂竟然會有人把這款刮刮樂當沒中......然後直接丟在垃圾桶」只見貼出的照片，是台彩今年為了龍年所推出的生肖「金龍獎」刮刮樂，由於該款刮刮樂主打的就是「100%中獎率」，因此即便運氣再爛都還是至少會中100元。

▲有網友分享，看到民眾把沒中的刮刮樂丟進垃圾桶，結果一看款式竟然是100%中獎的「金龍獎」，其在右下角出現中獎100元的字樣。（圖/刮刮卡資訊及中獎分享）
▲有網友分享，看到民眾把沒中的刮刮樂丟進垃圾桶，結果一看款式竟然是100%中獎的「金龍獎」，其在右下角出現中獎100元的字樣。（圖/刮刮卡資訊及中獎分享）
結果有民眾不仔細看自己購買的刮刮樂是「100%中獎率」，刮完沒仔細看以為自己沒中，因而丟入垃圾桶中，然而仔細看該刮刮樂，在右下角的區域玩法是「刮開該區出現多少金額即得該獎金」，而上面的數字並非是000，而是「100」，因此該張彩券其實是中了最小獎100元。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「笑死，怎麼會不知道自己買到100%中獎率的啦」、「金龍獎：我100%中獎率有在尊重？」、「看來是輸到太失望了，直接氣到丟垃圾桶」、「真的是賺到100元哈哈哈哈」、「真的看過好幾次，也有人把這張丟在桌上，有中100元自己不知道」。

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者陳明安攝）
▲該款「金龍獎」就是台彩每年都會推出的生肖年刮刮樂，主打的就是100%中獎率，運氣很差的人也至少會中100元！（圖／記者陳明安攝）
而事實上，這款「生肖刮刮樂」每一年台彩都會在春節推出，已經行之有年，每一年都是一樣的名稱，過去已經推出「金虎獎」、「金兔獎」等等，單張銷售500元，頭獎都是300萬元，然而該款彩券最大特色就是中獎率100%，非常適合在過年期間買給小朋友玩，體驗過年刮刮樂中獎的感覺。

而由於該刮刮樂是屬於100%中獎，因此在「小獎項」的分佈非常廣泛，以今年「金龍獎」發行的700萬當中，100元至300元的中獎張數高達430萬9340張，因此扣掉小獎的話，其回本率大概是38.44%，就跟一般的刮刮樂差不多，但因為是100%中獎，因此即便民眾中小獎項也仍然是錢，未來如果購買到該款生肖刮刮樂一定要特別注意「這張是一定會中獎」，不要再錯過兌獎機會，也建議民眾如果玩到遊戲規則複雜或者每次刮刮樂刮完之後，還是使用台彩APP掃QR Code碼二次確認哦！

▲刮刮樂。（圖/記者張嘉哲攝）
▲台彩每年都會推出生肖年的刮刮樂，去年就是「金兔獎」，今年則是「金龍獎」，該款固定規則都是100%中獎率。（圖/記者張嘉哲攝）

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