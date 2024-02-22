刮刮樂沒中丟垃圾桶！他撿起見「款式」賺到　真實規則不知虧大了

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結果有民眾不仔細看自己購買的刮刮樂是「100%中獎率」，刮完沒仔細看以為自己沒中，因而丟入垃圾桶中，然而仔細看該刮刮樂，在右下角的區域玩法是「刮開該區出現多少金額即得該獎金」，而上面的數字並非是000，而是「100」，因此該張彩券其實是中了最小獎100元。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「笑死，怎麼會不知道自己買到100%中獎率的啦」、「金龍獎：我100%中獎率有在尊重？」、「看來是輸到太失望了，直接氣到丟垃圾桶」、「真的是賺到100元哈哈哈哈」、「真的看過好幾次，也有人把這張丟在桌上，有中100元自己不知道」。
而事實上，這款「生肖刮刮樂」每一年台彩都會在春節推出，已經行之有年，每一年都是一樣的名稱，過去已經推出「金虎獎」、「金兔獎」等等，單張銷售500元，頭獎都是300萬元，然而該款彩券最大特色就是中獎率100%，非常適合在過年期間買給小朋友玩，體驗過年刮刮樂中獎的感覺。
而由於該刮刮樂是屬於100%中獎，因此在「小獎項」的分佈非常廣泛，以今年「金龍獎」發行的700萬當中，100元至300元的中獎張數高達430萬9340張，因此扣掉小獎的話，其回本率大概是38.44%，就跟一般的刮刮樂差不多，但因為是100%中獎，因此即便民眾中小獎項也仍然是錢，未來如果購買到該款生肖刮刮樂一定要特別注意「這張是一定會中獎」，不要再錯過兌獎機會，也建議民眾如果玩到遊戲規則複雜或者每次刮刮樂刮完之後，還是使用台彩APP掃QR Code碼二次確認哦！