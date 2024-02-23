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最「吸金」YouTuber換人！苗博雅1月爽賺百萬　Toyz、館長都輸了

▲據PLAYBPARD網站資料顯示，台北市議員苗博雅（左）1月「Super Chat」爽賺破百萬，比排第2的館長還多30萬元。（圖／翻攝苗博雅、館長臉書）
▲據PLAYBPARD網站資料顯示，台北市議員苗博雅（左）1月「Super Chat」爽賺破百萬，比排第2的館長還多30萬元。（圖／翻攝苗博雅、館長臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣最「吸金」YouTuber換她當！37歲的台北市議員苗博雅YouTube頻道1月「Super Chat」（粉絲超級留言）爽賺破百萬元，光是1月13日投票前後連3天就入帳近30萬元，十分驚人，成為台灣1月最吸金的YouTuber，就連長年霸榜的館長都被擠下冠軍寶座，狠輸苗博雅30萬元。話題YouTuber Toyz這次排在第51名。

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「Super Chat」（超級留言）是YouTube 在2017 年推出的功能， 只要捐贈金額給喜愛的直播主，留言就能置頂在其留言板的最上方，讓粉絲表達對YouTuber的支持與互動，是YouTuber 除了廣告及影片收入外，額外的收入。

根據YouTube分析網站「PLAYBOARD」資料顯示，台灣2024年1月「Super Chat」排行前5名依序是苗博雅、館長惡名昭彰（陳之漢）、萬事通事務所（朱學恆）、莎皮塞維爾與DearNaNa。莎皮塞維爾是知名遊戲實況主，遊戲以魔物獵人為主，而網紅DearNaNa則是知名挺柯實況主，經常分享政治觀點。

▲台灣2024年1月「Super Chat」榜，台北市議員苗博雅爽賺百萬，拿第一。（圖／翻攝PLAYBPARD網站）
▲台灣2024年1月「Super Chat」榜，台北市議員苗博雅爽賺百萬，拿第一。（圖／翻攝PLAYBPARD網站）
今年1月適逢2024總統大選，苗博雅YouTube「Super Chat」排行上升17名，首度擠進前5強就拿下冠軍。而排名第5的網紅DearNaNa，1月「Super Chat」笑納粉絲27.8萬元抖內，但她其實是上期、去（2024）年12月的同榜冠軍，狠賺超過98萬元，兩月累計進帳超過125萬元。身陷MeToo風波的朱學恆則是連2期維持第3名，兩月累計進帳將近100萬元。

事實上，有不少政治人物協槓當YouTuber，但鮮少有現任市議員衝進YouTube「Super Chat」排行榜前5強。市議員可以兼差嗎？依《地方制度法》第53條規定，「縣市議員等民代不得兼任其他公務員、公私立各級學校專任教師等公職」，但協槓非公職的YouTuber，則不在限制範圍內。

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