最「吸金」YouTuber換人！苗博雅1月爽賺百萬　Toyz、館長都輸了

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根據YouTube分析網站「PLAYBOARD」資料顯示，台灣2024年1月「Super Chat」排行前5名依序是苗博雅、館長惡名昭彰（陳之漢）、萬事通事務所（朱學恆）、莎皮塞維爾與DearNaNa。莎皮塞維爾是知名遊戲實況主，遊戲以魔物獵人為主，而網紅DearNaNa則是知名挺柯實況主，經常分享政治觀點。
今年1月適逢2024總統大選，苗博雅YouTube「Super Chat」排行上升17名，首度擠進前5強就拿下冠軍。而排名第5的網紅DearNaNa，1月「Super Chat」笑納粉絲27.8萬元抖內，但她其實是上期、去（2024）年12月的同榜冠軍，狠賺超過98萬元，兩月累計進帳超過125萬元。身陷MeToo風波的朱學恆則是連2期維持第3名，兩月累計進帳將近100萬元。
事實上，有不少政治人物協槓當YouTuber，但鮮少有現任市議員衝進YouTube「Super Chat」排行榜前5強。市議員可以兼差嗎？依《地方制度法》第53條規定，「縣市議員等民代不得兼任其他公務員、公私立各級學校專任教師等公職」，但協槓非公職的YouTuber，則不在限制範圍內。