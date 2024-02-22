《和我老公結婚吧》宋昰昀採「極端方法」當小三 刪光IG斷交朋友
韓劇《和我老公結婚吧》由朴敏英、羅人友、李伊庚、宋昰昀主演，於本週二（2／20）播出大結局，劇的爆火程度，連帶演員的動向也備受關注，其中演出「綠茶閨密鄭秀敏」的宋昰昀演技再次受到廣大觀眾肯定，然而，宋昰昀受訪時透露，她為了能完美詮釋該角色，居然徹底清空Instagram上的所有照片，甚至採取與所有朋友斷聯的極端手段，原因竟是為了「更了解角色心境」，她為戲所承受的壓力令人心疼。
記者張芸婷／綜合報導
《和我老公結婚吧》收視屢創佳績，最後一集播出時，更是開出了12%的高收視率，而戲劇結束後，劇中演員紛紛接受了訪問，其中飾演女主角閨密「鄭秀敏」一角的宋昰昀，分享了這段期間的心路歷程，引起大眾的關注。
宋昰昀坦言在作爲鄭秀敏生活的1年時間裡感覺非常孤獨，她不僅刪光了Instagram上的所有照片，甚至在向熟人們說明情況後，全面斷了與朋友之間的聯繫，折磨了自己整整1年的時間。
宋昰昀解釋道：「因為我只要看到我的臉，感覺就無法以鄭秀敏的身分生活，會想起自己做過的事情，所以都刪掉了。」她接著透露：「這是我第一次嘗試反派角色，所以不知道該用什麼方法才能更理解鄭秀敏的感情，因此對自己做出了這樣殘忍的決定。」但在看了成果後，她確信當時自己做了對的選擇。
事實上，宋昰昀在演出「鄭秀敏」這個角色時，經常像被人物附身一般，她表示：「每當導演喊action的時候，感覺聲音把我帶到另一個世界，很多時候都不記得演戲當下發生的事情。」且表演完她總感覺精疲力竭，癱坐在地。
但也因為宋昰昀的努力，才能讓觀眾身歷其境，對角色恨之入骨，也讓「鄭秀敏」的人物感更加深刻、生動，因而成就了這部作品。
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