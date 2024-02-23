老透天防水喊「保固8年」！屋主付錢慘了　雲林、嘉義一堆人受害

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屋主一家輾轉打聽，才發現除了他們，嘉義雲林一帶還有其他受害屋主，該工作室員工因領不到薪資，還直接在社群平台公布業者姓名爆料；鷹架商也因被欠款，不願拆除屋主家外牆鷹架。而業者被爆積欠員工薪資，電話又從沒人接變暫停使用，更確認業者人間蒸發的可能性大增。
對此，住保會顧問吳翃毅博士表示，從屋主女兒提供的契約來看，甲乙雙方資訊是錯置（互換），再從屋主提供資訊估價約80萬元，業者卻以50萬的低價搶標，明顯「別有用心」，而合約載明「防水可保固8年」更是說大話，用來博取屋主相信手段。
住保會義務律師陳偉仁律師表示，雙方合約甲乙寫錯互換，回歸整體權利義務約定，業主仍可依合約書，催告工程業者修補，工程業者不於前項期限內修補，定作人得自行修補，並得向承攬人請求償還修補必要之費用。
然而，此種案例當中，工程業者通常已經沒有資力，如果工程業者明知沒有完成工程的能力，卻仍向業主表示自己可承包裝潢工程而收取工程款的情形，可能構成《刑法》第339條第1項詐欺罪。
吳翃毅建議，民眾與工程業者簽約之前，應該讓專業律師先行審閱合約、並透過住保履約機制，才不會遇上爛尾防水工程的無妄之災。一般防水能保固多久呢？建商一般會提供新成屋1~2年的「防水保固期」，一但出現漏水，建商多以局部修繕方式去改善；而屋頂防水保固多久會根據不同的屋頂防水材料及防水施工步驟而有所不同，其使用年限和維護頻率各有差異。