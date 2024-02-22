堂本剛「刪IG離開傑尼斯」！KinKi Kids近畿小子是否解散一次說明
日本男團KinKi Kids（近畿小子）成員堂本剛1月升格人夫，與女團「桃色幸運草Z」成員百田夏菜子結婚，不到一個月再發表震撼訊息，他決定於3月31日離開SMILE-UP.（舊名：傑尼斯事務所），以個人身分「.ENDRECHERI」持續演藝活動，但KinKi Kids不會解散，他仍是團體一員。
記者陳雅蘭／綜合報導
堂本剛大動作刪光IG所有貼文，同時宣布跟SMILE-UP.的合約於3月31日到期，他不會續約，決定以新身分持續演藝工作，堂本剛提到人生僅有一次機會，他想要珍惜每一天、充實的生活，於是做出重大決定，請粉絲能繼續支持他，自己也會以感恩的心努力工作。
堂本剛同時公開新官網，喊話粉絲加入；亦強調這是他「個人」與前東家結束合約，團體的工作不會變動，表示自己從未想過KinKi Kids解散問題，令許多歌迷放心不少。
堂本剛今年44歲，在1991年11歲時加入傑尼斯，1993年與堂本光一組成小傑尼斯組合KinKi Kids，團體於1997年正式出道；他曾是傑尼斯旗下J-FRIENDS、Toraji･Haiji兩團的成員之一。他從出道到結婚前，幾乎年年都有緋聞對象，從素人到深田恭子、「千年一遇美少女」橋本環奈都有，人數高達11人，人氣非凡。
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