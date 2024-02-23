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7-11福袋元宵節拼了！跳樓出清「買一送一」　全家紅帽子5折掃貨

▲7-11今年的開運金喜福袋元宵節大出清，有門市已經開始推出買一送一跳樓拍賣。（圖/7-11全家超商新品分享區）
▲7-11今年的開運金喜福袋元宵節大出清，有門市已經開始推出買一送一跳樓拍賣。（圖/7-11全家超商新品分享區）

記者張嘉哲/綜合報導

農曆春節過年已經過去一個多禮拜，這幾天不少超商及通路都開始出清福袋以及禮盒，全家先是打頭陣推出禮盒69折、福袋出清200元價格之後，7-11現在也跟上了！有不少門市元宵節限定2天福袋「買一送一」拼出清，而禮盒也有最低3折至7折的價格，全家則是元宵節前夕禮盒再度下殺5折，不過優惠歸優惠，還是要以實際門市庫存量為主哦！

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7-11今年推出的聯名IP福袋依舊非常暢銷，最受歡迎的行李箱福袋、家電福袋幾乎都已經賣完，不過低價位299元、499元的水桶包、收納籃、洗衣籃備貨較多，許多比較大的門市還尚餘不少的數量，有網友發現門市群組開始廣發訊息，元宵節假期24日、25日直接「買一送一」開始出清。

▲7-11福袋元宵節出清，已經有門市群組發出「買一送一」跳樓拍賣優惠，499元的福袋任選買一送一，超級划算。（圖/7-11全家各超商分享區）
▲7-11福袋元宵節出清，已經有門市群組發出「買一送一」跳樓拍賣優惠，499元的福袋任選買一送一，超級划算。（圖/7-11全家各超商分享區）
從群組貼出的訊息可以看到，有門市貼出元宵節DM公告，表示福袋限定24日、25日兩天，只要報會員買福袋的話，就可以享有買一送一的優惠，像是洗衣收納籃+地墊的組合，兩件只要499元，還可以參加抽獎，超級划算；而保溫瓶+方形收納籃的福袋組合也同樣享有該優惠，且報會員單筆消費如果滿500元，還可以獲贈廚房紙巾、2杯咖啡、3隻油性筆任選一種。

而《NOWnews》記者實際到信義區、中正區的7-11查看，信義區兩家門市福袋已經賣光，店員表示沒有參加其活動；而中正區的門市還尚有庫存，僅看到福袋區上寫著「購買的話會贈送神秘小禮」，店員表示「目前還沒有接到買一送一優惠指示」，由於DM官方也尚未公布，很可能是單店的促銷活動，如果對福袋有興趣的民眾，到門市也要有禮貌的詢問店員，各加盟店的促銷都有所不同。

▲7-11有門市殺紅眼，推出禮盒三折跳樓大拍賣。（圖/7-11全家各超商新品分享區）
▲7-11有門市殺紅眼，推出禮盒三折跳樓大拍賣，不過禮盒部分都是屬於單店優惠，還是有門市僅兩件95折。（圖/7-11全家各超商新品分享區）
至於禮盒方面，7-11目前有門市最低下殺到3折，不過都是屬於單店的活動，各店從3折、5折、7折到兩件95折都有，並非全門市都是3折哦！僅有從2月21日開始，超人氣紅帽子禮盒（雅緻粉）祭出買一送一的活動，原價379元、平均單盒只要190元，非常的搶手，想要撿便宜的民眾手腳要快。

全家則是從21日開始，指定禮盒從69折再度下殺5折，品項多達56款，當中也包括全家自有品牌的禮盒、超人氣的紅帽子禮盒系列，不論是藍色、紅色都不用500元就能帶回家，甚至原價1380的金盒都能以690元帶回家，由於品項搶手，想要買的民眾可能要多跑幾家門市碰碰運氣。

▲全家指定款禮盒再下殺5折，網友沿路掃門市戰利品，紅帽子禮盒、全家自有品牌禮盒全部入袋。（圖/7-11全家各超商新品分享區）
▲全家指定款禮盒再下殺5折，網友沿路掃門市剩下的戰利品，紅帽子禮盒、全家自有品牌禮盒全部入袋。（圖/7-11全家各超商新品分享區）

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