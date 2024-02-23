7-11福袋元宵節拼了！跳樓出清「買一送一」　全家紅帽子5折掃貨

我是廣告 請繼續往下閱讀
從群組貼出的訊息可以看到，有門市貼出元宵節DM公告，表示福袋限定24日、25日兩天，只要報會員買福袋的話，就可以享有買一送一的優惠，像是洗衣收納籃+地墊的組合，兩件只要499元，還可以參加抽獎，超級划算；而保溫瓶+方形收納籃的福袋組合也同樣享有該優惠，且報會員單筆消費如果滿500元，還可以獲贈廚房紙巾、2杯咖啡、3隻油性筆任選一種。
而《NOWnews》記者實際到信義區、中正區的7-11查看，信義區兩家門市福袋已經賣光，店員表示沒有參加其活動；而中正區的門市還尚有庫存，僅看到福袋區上寫著「購買的話會贈送神秘小禮」，店員表示「目前還沒有接到買一送一優惠指示」，由於DM官方也尚未公布，很可能是單店的促銷活動，如果對福袋有興趣的民眾，到門市也要有禮貌的詢問店員，各加盟店的促銷都有所不同。
至於禮盒方面，7-11目前有門市最低下殺到3折，不過都是屬於單店的活動，各店從3折、5折、7折到兩件95折都有，並非全門市都是3折哦！僅有從2月21日開始，超人氣紅帽子禮盒（雅緻粉）祭出買一送一的活動，原價379元、平均單盒只要190元，非常的搶手，想要撿便宜的民眾手腳要快。
全家則是從21日開始，指定禮盒從69折再度下殺5折，品項多達56款，當中也包括全家自有品牌的禮盒、超人氣的紅帽子禮盒系列，不論是藍色、紅色都不用500元就能帶回家，甚至原價1380的金盒都能以690元帶回家，由於品項搶手，想要買的民眾可能要多跑幾家門市碰碰運氣。