地板「鏽痕」難清潔！1便宜神物3分鐘去鏽斑　水痕、尿垢也能清

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1、酸性清潔劑
市面上有不少專門去鏽斑的清潔劑，甚至有針對特殊材質，如花崗岩等各式石材使用的除鏽劑，可滲進石材毛細孔清除並中和鏽漬、金屬氧化物等。洗車用的「去鐵粉」含有草酸，原理是鐵分子的銳角會經化學反應而鈍化，也能去地板鏽斑。
一名網友分享使用小北百貨一款超強清潔劑，只要在鏽痕塗抹1~3分鐘，搭配菜瓜布就能輕鬆去除。不少有相同經驗的網友都讚聲「便宜又好用」，也分享就連浴室乾濕分離玻璃門水痕、馬桶陳年尿垢，也都能清潔得乾乾淨淨。但該清潔劑氣味刺鼻，使用時記得戴口罩、手套，並保持通風。
2、塗抹過期番茄醬
除使用清潔劑外，網友也推薦可利用過期的番茄醬，把番茄醬圖在鏽痕上，再用保鮮膜包覆30分鐘，利用「氧化還原」原理，就可輕鬆擦除鐵鏽痕跡，「番茄醬可以除鐵鏽，超級好用，薯條沒沾到的，我都會留著」。
3、厚敷牙膏去鏽斑
面對只有表面受到沾染、還不算嚴重的鏽斑，可以簡單用牙膏來趁早改善，只要在物品表面塗上牙膏，再用手指搓洗就有可能去除。 另外由於牙膏的原料相當安全，用來清潔金屬、陶瓷等材質的洗臉台、臉盆都沒問題。
4、小蘇打加白醋調和自製清潔劑
萬用的小蘇打粉也能派上用場！用小蘇打粉加白醋自製清潔劑，調成水泥般黏稠感，再用廚房紙巾濕敷在鏽斑上，約敷半小時後再用菜瓜布刷洗，也有人推薦搭科技海綿能清得更乾淨，但若是鐵鏽卡太深，濕敷的時間與刷洗的力度都得再加強。