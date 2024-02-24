警專女學生疑開毒趴發IG！辯稱是「鹽巴」遭打臉 校方怒開除學籍
本月22日，台灣警察專科學校第41期、一名周姓女學生，入住墾丁福華飯店開趴，疑似與同行友人吸食K他命，周女還把過程PO上社群軟體IG上，畫面中可以見到疑似是K粉及食用工具的物品，目前恆春警方正調查中，不過周女事後在IG上澄清，稱那個只是「鹽巴」，但警方已確認周女男友坦承吸食毒品，對此，警專也以違反紀律情節嚴重影響校譽為由，開除周女學籍。
記者林盈君／綜合報導
據了解，周女因左手肘受傷休學中，22日，網路上卻傳出與友人前往墾丁福華飯店開趴，畫面中甚至出現疑似吸食K他命等，引發輿論爭議，儘管周女事後在IG上澄清，稱那個只是「鹽巴」，但卻不被網友買單，檢警也隨即介入偵辦，恆春警方循線找到周女及其男友，並將2人帶回問訊，周女男友已坦承吸毒，桌上的「鹽巴」是毒品的可能性相當大，也已要求周女強制接受驗尿檢測。
對此，警專表示，周生於休學期間行為，違反紀律情節嚴重影響校譽，將依「台灣警察專科學校學（員）生獎懲規則」最嚴厲處分予以開除學籍，絕不寬貸，以儆效尤，並以此案例加強學生品德教育。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995