作家H怒轟陳珮甄勾搭人夫9罪狀！她心痛發聲：未來不會再傻了
作家H（陳鴻儀）與網紅Selena陳珮甄分手撕破臉， 還沒登記結婚就宣告離婚，他昨（24）日深夜突發千字文控訴女方假面，在媒體前營造溫柔形象，私下自稱是業界的神，且為工作勾搭人夫，跟初次見面的異性就勾肩搭背，卻不願陪伴他就診，洋洋灑灑羅列9項罪狀，重創女方形象，自爆被作家H多次封鎖的陳珮甄也不忍了，發限時動態表示沒有後悔愛過，「未來的我不會再傻了」。
記者江芷稜／綜合報導
兩性作家H經常受邀參與談話性節目，因與前妻失和罹患憂鬱症，2022年又罹患攝護腺癌3期，自爆可能只剩2、3年壽命，人生際遇相當曲折，獲得粉絲鼓勵打氣。他與曾嫁進迪化街名門的網紅陳珮甄，因工作結識越走越近，去年8月被週刊拍到牽手逛街，事後大方認愛，年初才開心舉辦婚禮慶祝，沒想到還沒正式登記戀情就告吹！
離譜的是，作家H分手怒揭陳珮甄假面，指控她剛交往時是溫柔小女人，交往3個月就露出真面目，坦承乖巧形象都是裝的，讓他一度想分手，且對方不願和他的朋友見面，卻願意為工作和大老闆單獨會面，還嫌棄他的舊公寓髒亂不願意住，他只能拖著病體南下陪伴女方，也驚覺女方過去所言都與真實有出入，批評陳珮甄說要存錢，卻堅持坐豪車、吃高檔料理，一頓餐費就要2000多元，種種行為讓他不能理解，戀情因此告吹。
作家H表示，陳珮甄宣稱包容他的憂鬱症，被提20多次分手，他不願外界誤認是憂鬱症搞砸婚姻，跳出來揭穿她的真面目，未來不會再忍讓被汙衊。對此，陳珮甄沒有再發聲反駁，只在臉書限時動態發文：「我覺得我學到了好多，謝謝，我一定會好好記得，這些日子以來的所有心情，我想未來的我不會再傻了，沒有後悔愛過，但我想，我更懂得了吧，謝謝所有的一切，祝福所有的人快樂，獲得讓他們感到幸福的，不管那是什麼。」
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