《全明星》各務孝太長跑3公里成績出爐！放話：要讓全世界看到我
新生代男星各務孝太，過去曾參與《全明星運動會》第四季，在節目上的表現不俗，更展現驚人的運動能力，廣受粉絲喜愛。今（25）日一早，各務孝太受邀參加「渣打台北公益馬拉松」的長跑3公里項目，以15分16秒的成績完成比賽，但他依然不滿意，決定下次要挑戰13公里，也透過這次的跑步體悟許多，放話要成為台灣明星，「要讓全世界都看到我！」
記者詹鎰睿／台北報導
各務孝太今日一大早現身台北市大佳河濱公園參加3公里的長跑項目，最終已15分16秒的成績完賽，雖然過去從未有長跑的經驗，開始前難免有些緊張，不過也讓各務孝太從中收穫許多，包含工作或是日常生活上的態度，他靦腆笑說，自己已經愛上了長跑，並許下承諾，「下次有機會的話，想挑戰看看13公里！為了它我會每天跑步！」
為了這次長跑，各務孝太僅花一個禮拜做訓練，一看到終點站，心中反而點燃火苗，「欸？已經結束了喔？我下次好像可以挑戰更長的距離！」談到今年目標，各務孝太語帶保留，僅透露會有一檔新戲劇上映，而他將突破以往學生的角色，但目前都不能公開，「希望大家可以期待一下，我各務孝太不一樣的樣子。」希望未來不僅能成為台灣明星，還要讓全世界都能看見他。
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