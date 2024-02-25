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陳珮甄不忍了！控作家H酗酒、威脅尋短　泣訴：身心都毀滅了

▲陳珮甄（左）反擊作家H，表示對方長期酗酒、威脅尋短，情緒勒索讓她身心都毀滅了。（圖／作家H臉書）
▲陳珮甄（左）反擊作家H，表示對方長期酗酒、威脅尋短，情緒勒索讓她身心都毀滅了。（圖／作家H臉書）

記者江芷稜／綜合報導

作家H（陳鴻儀）與網紅Selena陳珮甄分手撕破臉，他昨（24）日深夜突發千字文控訴女方假面，在媒體面前裝乖巧，為工作勾搭人夫，常跟異性勾肩搭背，洋洋灑灑羅列9項罪狀，重創女方形象，陳珮甄也不忍了，在臉書細數兩人交往過程，爆料作家H多次揚言輕生、酗酒，態度反反覆覆，自己不堪受折磨，「我的身心都毀滅掉了，在這段關係的磨損裡」。作家H回應她的發文，不滿被形塑成恐怖情人，但也不願再互撕，放話「公道自在人心！我依舊愛妳！」

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▲陳珮甄（左）再婚仍以失敗收場，作家H才說過「婚姻不是兒戲」。（圖／翻攝自Selena陳珮甄臉書）
▲陳珮甄（左）再婚仍以失敗收場，作家H才說過「婚姻不是兒戲」。（圖／翻攝自Selena陳珮甄臉書）
陳珮甄表示，自己從來不是小女人路線，在作家H眼裡的乖只是「落難過得很慘」，當時婚姻、經濟都不穩定，為了照顧家人，得了厭食症暴瘦7公斤，因此對外求援，作家H經常幫忙她照料小孩，那時候他的付出像是一根浮木拯救了自己。隨後她成了知名網紅，有了業配收入翻倍，才點頭跟作家H在一起，對方在她被霸凌時仗義發聲，關係越來越好。

▲作家H坦言兩人相處過程中爭執不斷。（圖／作家H臉書）
▲作家H坦言兩人相處過程中爭執不斷。（圖／作家H臉書）
不過，陳珮甄賺錢後不再是弱勢單親媽媽，社群行銷課程也獲得好評，曾被別人讚美像是神一樣的存在，作家H開始覺得她變了，認為女友把自己當工具，不斷質疑她的一切，經常吵架喝酒、換黑色頭貼，還揚言要尋短，在毫無採光的房間自溺酗酒，讓她非常緊張，花了3、4小時哭著解釋，才挽回他的自信心。

▲作家Ｈ（陳鴻儀）和陳珮甄步上紅毯，甜蜜宣布：「是的，我們結婚了」。（圖／翻攝「作家H」粉專）
▲作家Ｈ（陳鴻儀）和陳珮甄步上紅毯，卻因為價值觀不合分手。（圖／翻攝「作家H」粉專）
後續這類事件反覆發生，陳珮甄說，為了給他安全感，決定盡早結婚，未料作家H在婚禮前兩天還跟她吵架，「他一面喝酒一面提分手，說他取消所有廠商合作，去發文告訴大家『我們結束了』，我的LINE裡面滿滿是這些心痛的對話紀錄，每次吵架他都會提醒我，我即將失去什麼」。

▲作家H（右）被週刊直擊與KOL「Selena」陳珮甄（左）在街頭上手牽手，兩人就像熱戀中的男女。（圖／翻攝自作家H臉書）
▲作家H（右）去年被週刊直擊與KOL「Selena」陳珮甄（左）在街頭上手牽手，兩人就像熱戀中的男女。（圖／翻攝自作家H臉書）
最慘的是，陳珮甄面臨家人住院時，作家H仍傳訊息轟炸，批評「妳在乎的依舊是錢夠不夠出國」、「最終妳計較的依舊是錢」，並且揚言要尋短，威脅要讓她付出代價，讓她簡直要崩潰，「我即使被他磨到心力交瘁，也撐著的最大原因是，我不能真的讓他結束自己的生命」。

▲陳珮甄甜蜜告白：「有你我會比較快樂啊。」（圖／翻攝「作家H」粉專）
▲陳珮甄本來想盡快結婚，給對方安全感。（圖／翻攝「作家H」粉專）
陳珮甄解釋，經濟狀況變好後，她願意負擔旅行支出，也願意幫男友出交通費用，卻讓作家H認為她太注重錢，看見她去參加慶功宴被異性擁抱道賀，也會嚴重吃醋，連跟別人見面宣傳打書，也被解釋為「獨自與事業有成、來台南住飯店的男子私下見面」，拚命解釋也無法改變狀況，她自認努力過了，就是雙方價值觀不合。

她豪氣宣稱，因為作家H獲得的工作機會全都放棄，不會參加電視節目或主持，希望靠自己的力量回歸本行，輔導別人做生意，也祝福作家H，「我依舊希望他好好活著，找回閃閃發亮的自己，我祝福他，可以越來越好。」網友也希望她們價值觀不合就各自安好，不要再被對方情緒勒索。


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