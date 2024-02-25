台南人好嗨！橋村炸雞插旗新光三越西門店、下站新竹 業者證實了
韓國知名韓式炸雞「橋村炸雞」總算走出台北，即將進軍台南新光三越西門店、下一站新竹，業者證實「近期的展店規劃會在台南新光三越落成」，但低調告知「相關細節內部與商場仍在確認階段，人員安排也需要提前數月籌備及訓練」，建議台南、新竹民眾可好好期待2024迎接韓炸囉。
記者蕭涵云/綜合報導
去年8月於不畏颱風、登陸環球購物中心Global Mall板橋車站的「橋村炸雞」台灣1號店，掀起最多要等4小時的排隊熱潮。緊接著年底開出二店進駐台北101購物中心美食街，橋村炸雞3號店落腳台北新光三越信義新天地A11店美食街。
2024年再傳出橋村炸雞進軍台南新光三越西門店，下一站還會前往新竹。人力銀行上包括1111、104都已開出相關徵才需求，從組長、副店長到內外場幹部都有職缺，工作地點已明確點出新竹店、台南新光店。
對此，《NOWnews今日新聞》求證引進橋村炸雞的王座國際餐飲公司，業者證實「近期的展店規劃會在台南新光三越落成」，不過低調告知「相關細節內部與商場仍在確認階段，人員安排也需要提前數月籌備及訓練」，還需尚待進一步完整消息。請大家鎖定《NOWnews今日新聞》分享將持續更新最新消息。
另外，起家雞因應獨食趨勢，開賣1～2人份半雞／小去骨小份量炸雞，炸雞塊數約8～10塊，而大去骨約為2～3人份；目前除了哇樂、辣味哇樂，因製作流程不提供半雞選項外，其餘口味都有販售，價格為319元起，依照不同口味價格有些微差距。