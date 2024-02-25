世桌賽／11連霸！中國男團3:0橫掃法國、奪隊史第23冠 馬龍告別
在釜山舉行的2024世界桌球團體錦標賽男團決賽，中國展現世界桌壇霸主的實力，雖然個別戰局都打得不輕鬆，但比分卻是毫無懸念的3:0擊敗法國，相當強勢地橫掃對手拿下11連霸。此役王楚欽回穩，3:0過關；樊振東吞黃牌一度、險遭爆冷，但力戰5局仍以3:2取勝；馬龍則以3:1逆轉「關門」，中國隊3人合力以無懈可擊的水準登頂奪冠。
記者黃建霖/綜合報導
上一場比賽中國對上韓國贏得十分驚險，王楚欽輸給張禹珍，馬龍輸給李相秀，全靠樊振東連拿2點，加上王楚欽決勝點回穩，才有驚無險過關。而法國隊則是在前一場靠著17歲直拍好手、世界排名第6的「眼鏡弟」F.勒布倫（Felix Lebrun）連續擊敗莊智淵和林昀儒，最終晉級決賽。
今天開賽後，王楚欽回穩，前兩局11:4、11:8拿下，第3局更是完全將前一戰成績出色的F.勒布倫給完全打崩，對手還一度在場上失控，在裁判勸阻下恢復冷靜，王楚欽第3局以11:3拿下勝利。
不過第二點的賽況發展，有些出乎意料之外，昨天輸給林昀儒的A.勒布倫（Alexis Lebrun）反而以11:9先下一城，第2局樊振東以11:4扳回一城，但第3局又以11:8輸掉，陷入1:2落後。不過樊振東畢竟是當世球王，第4點以12:10拚下，決勝局又以大比分優勢11:7拿下，幫助中國隊聽牌。有意思的樊振東還在比賽中被認為是拖延比賽，因此遭到警告，不過他沒有被影響，仍順利取勝。
第三點由馬龍出戰高茨（Simon Gauzy），過去在團體賽一向穩健的馬龍，這次賽會狀態不太穩定，上一場輸球是他睽違14年來首次在團體賽吞敗，今天也先以7:11丟掉第一局，不過之後3局他迅速回穩，11:2、11:4、11:6拿下勝利。
就如同去年告別亞運賽場一樣，賽後馬龍表示，這將是他最後一場世錦賽團體賽，以完美奪冠的方式功成身退。