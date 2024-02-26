墾丁5天4夜玩國旅！新手爸1招「住宿現省1萬2」 全場看了秒炸鍋
新手爸媽第一次帶孩子出遠門總是手忙腳亂，不過近日一名新手爸爸的旅行方式卻引起眾人公憤。該名新手爸爸昨（25）日在PTT發文分享「如何在沒有嬰兒床的住宿，帶寶寶一起旅遊的方法」，他帶著寶寶到墾丁玩了5天4夜，而省錢方法居然是訂全新的嬰兒床到旅館，旅程結束後再找廠商全額退款、退貨，並表示自己靠此舉現省了約1萬2000元台幣，誇張做法讓大批網友忍不住怒轟「非常惡質」、「退換貨服務不是給你這樣用的」。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨日在PTT寶寶版中發文，他以「住宿沒有嬰兒床，也能帶寶寶出遠（門）」為題，表示自己是一名31歲新手爸爸，過年前計畫帶寶寶到墾丁進行5天4夜的旅行，行前做功課時發現親子飯店住宿費用實在太貴，因此決定改訂一般平價旅館，再自己另外準備嬰兒床，而這篇貼文就是要和大家分享「如何在沒有嬰兒床的住宿，帶寶寶一起旅遊的方法」。
原PO上網查了租用嬰兒床的網站，覺得過程既冗長又要被收取高額運費，正想買便宜二手嬰兒床直接載去旅館時，發現二手社團有價格不錯的嬰兒床在交易，而該品牌提供終身免費翻新及30天內可全額退款的服務，因此讓他腦中浮現「省錢的靈感」，「思路如下：『訂嬰兒床→送去飯店→櫃台代收→退房前申請退款』」。
原PO直言會做出此舉是因為「嬰兒床是新的、不用消毒、不用自己載、無條件退款」，而他還因此在住宿上省了1萬2000元左右，最後嬰兒床也退貨成功，還建議其他家長「如果大家帶寶寶出遊需要省錢可以試試看這方法～當然盡量避免連假出門最好！」
貼文曝光後，原PO的行為立刻引來眾多網友抨擊「退換貨服務不是給你這樣用的」、「非常惡質，這種道德瑕疵的事還要拿出來沾沾自喜的分享」、「廠商的好意會因為你這種行為消磨殆盡的」。但也有部分人質疑可能是業配，「就算平價商旅也一堆可以提供嬰兒床的，這樣拆拆裝裝最好是有比較輕鬆，什麼爛行銷想騙沒經驗的喔」。