「坎城影帝」工作累了也會躲到廁所偷懶！役所廣司最愛穿睡衣耍廢

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該電影是由德國導演文溫德斯執導，透過他熱愛日本的視角而拍出的故事。役所廣司透露導演旅日超過50次，非常喜歡吃抹茶口味的食物，拍攝時最常吃的就是日式飯糰，也因為導演對日本有一定的了解，所以彼此工作起來流順又快速。片中有不少役所廣司打掃自家的畫面，事前文溫德斯曾請教打掃榻榻米的方法，役所廣司傳授「溼報紙球打掃祕訣」，這樣掃起來不易起灰塵，導演理解理念便放入電影中，文溫德斯願意接納各方意見與文化的態度，亦令役所廣司欣賞。
役所廣司為了演好清潔員，花了2天的時間跟公廁清潔員學習，打掃步驟、使用工具都拍成影片回家複習，也因為每個打掃地方使用工具的不同，「要把細節都記起來真的蠻辛苦的。」他們也常遇到打掃中途遇到民眾急用，這時候清潔員必須停止手邊工作讓對方使用廁所，「而且清潔員要盡量離遠一點，讓客人可以安心使用，有教導蠻多類似的細節。」
役所廣司同理清潔工的辛勞，對於清洗汙垢相當重視，現在使用公廁、到台灣時，會不自覺注意廁所乾淨度、水垢有沒有擦乾淨，「看廁所的角度變得比較專業了一點！這個習慣暫時應該是沒辦法從腦中拔除吧。」他也搞笑表示：「嗯～我現在很會折衛生紙，很會把捲筒衛生紙折成一個三角形！」
在台灣，不少上班族工作累的時候會溜到廁所放空、滑手機，廁所默默變成私人偷閒小天地；役所廣司拍片累的時候，也會到廁所獨處，他說：「廁所真的是可以放鬆獨處的空間，我自己也會到廁所去休息一下，想說終於可以一個人獨處了，但是我不希望被人家覺得『這個人上廁所怎麼上這麼久？』所以我也不會待太久。」
因為片名叫做《我的完美日常》，役所廣司也分享自己的日常，直言最喜歡假日，假日起床的心情會比工作日更愉悅，心想：「哇今天放假不用工作，我要做什麼事呢？想做這個也想做那個，可是通常什麼都沒有做，就穿著睡衣一路到晚上，但是我覺得對我來說這就是最放鬆、最完美的一個假日了。」讓人發現影帝的日常，也是那麼樸實無華。
《我的完美日常》拿下2023年第76屆坎城影展「最佳男演員」殊榮，更代表日本問鼎今年第96屆奧斯卡金像獎「最佳國際影片」，役所廣司許願能拿下奧斯卡獎項，「包括導演、劇組工作人員、演員，大家全部都很期待」。《我的完美日常》3月8日在台上映。
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