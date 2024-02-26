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「坎城影帝」工作累了也會躲到廁所偷懶！役所廣司最愛穿睡衣耍廢

▲役所廣司憑藉電影《我的完美日常》拿下2023年坎城影帝殊榮，他來台宣傳此片，希望大家能靜下心來與自己相處、認識自己。（圖／甲上娛樂）
▲役所廣司憑藉電影《我的完美日常》拿下2023年坎城影帝殊榮，他來台宣傳此片，希望大家能靜下心來與自己相處、認識自己。（圖／甲上娛樂）

記者陳雅蘭／台北報導

隨著時代進步，人們的生活步調亦隨著發達的世代而加快，電影《我的完美日常》就以「清潔工的視角」與「清潔工的日常」，提醒大眾放慢腳步去生活，透過與自己相處的過程來更認識自己。該片由「坎城影帝」役所廣司接任男主角潔職員的角色，他接受台灣媒體採訪透露拍攝累時，會躲到廁所休息片刻，並表示：「我很推薦大家在看完電影之後，可以抬頭看看天空，用力深呼吸。」

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▲役所廣司在《我的完美日常》中化身東京公廁清潔職人，電影獲得肯定，成功代表日本入圍第96屆奧斯卡金像獎「最佳國際電影」。（圖／甲上）
▲役所廣司在《我的完美日常》中化身東京公廁清潔工。（圖／甲上）
《我的完美日常》故事源自於「東京公廁計畫」，發起人UNIQLO集團執行董事柳井康治想為東京17家公廁拍攝宣傳影片，讓遊客留下好印象之外，同時改善大眾對公廁的負面印象。作品重點是想鼓勵大家從周遭尋找日常之美，以清潔職人平山（役所廣司 飾）的簡單生活為主軸，除了井然有序的日常，他休假時就沉浸在音樂、書本與照顧樹木，透過拍攝呈現從樹葉縫隙流瀉而下的光影，並以一系列的不期而遇，揭露更多過往故事。

該電影是由德國導演文溫德斯執導，透過他熱愛日本的視角而拍出的故事。役所廣司透露導演旅日超過50次，非常喜歡吃抹茶口味的食物，拍攝時最常吃的就是日式飯糰，也因為導演對日本有一定的了解，所以彼此工作起來流順又快速。片中有不少役所廣司打掃自家的畫面，事前文溫德斯曾請教打掃榻榻米的方法，役所廣司傳授「溼報紙球打掃祕訣」，這樣掃起來不易起灰塵，導演理解理念便放入電影中，文溫德斯願意接納各方意見與文化的態度，亦令役所廣司欣賞。

▲役所廣司憑藉《我的完美日常》拿下2023年第76屆坎城影展影帝殊榮，他是繼柳樂優彌後，日本第二位獲得坎城影帝的演員。（圖／甲上娛樂）
▲役所廣司憑藉《我的完美日常》拿下2023年第76屆坎城影展影帝殊榮，他是繼柳樂優彌後，日本第二位獲得坎城影帝的演員。（圖／甲上娛樂）
役所廣司為了演好清潔員，花了2天的時間跟公廁清潔員學習，打掃步驟、使用工具都拍成影片回家複習，也因為每個打掃地方使用工具的不同，「要把細節都記起來真的蠻辛苦的。」他們也常遇到打掃中途遇到民眾急用，這時候清潔員必須停止手邊工作讓對方使用廁所，「而且清潔員要盡量離遠一點，讓客人可以安心使用，有教導蠻多類似的細節。」

役所廣司同理清潔工的辛勞，對於清洗汙垢相當重視，現在使用公廁、到台灣時，會不自覺注意廁所乾淨度、水垢有沒有擦乾淨，「看廁所的角度變得比較專業了一點！這個習慣暫時應該是沒辦法從腦中拔除吧。」他也搞笑表示：「嗯～我現在很會折衛生紙，很會把捲筒衛生紙折成一個三角形！」

在台灣，不少上班族工作累的時候會溜到廁所放空、滑手機，廁所默默變成私人偷閒小天地；役所廣司拍片累的時候，也會到廁所獨處，他說：「廁所真的是可以放鬆獨處的空間，我自己也會到廁所去休息一下，想說終於可以一個人獨處了，但是我不希望被人家覺得『這個人上廁所怎麼上這麼久？』所以我也不會待太久。」

因為片名叫做《我的完美日常》，役所廣司也分享自己的日常，直言最喜歡假日，假日起床的心情會比工作日更愉悅，心想：「哇今天放假不用工作，我要做什麼事呢？想做這個也想做那個，可是通常什麼都沒有做，就穿著睡衣一路到晚上，但是我覺得對我來說這就是最放鬆、最完美的一個假日了。」讓人發現影帝的日常，也是那麼樸實無華。

《我的完美日常》拿下2023年第76屆坎城影展「最佳男演員」殊榮，更代表日本問鼎今年第96屆奧斯卡金像獎「最佳國際影片」，役所廣司許願能拿下奧斯卡獎項，「包括導演、劇組工作人員、演員，大家全部都很期待」。《我的完美日常》3月8日在台上映。

▲役所廣司成為坎城影帝後，生活與大家沒有不同，休假時最愛穿著睡衣度過。（圖／甲上娛樂）
▲役所廣司成為坎城影帝後，生活與大家沒有不同，休假時最愛穿睡衣度過。（圖／甲上娛樂）
▲電影《我的完美日常》故事源自於「東京公廁計畫」，役所廣司（左）片中飾演公廁清潔員。（圖／甲上）
▲《我的完美日常》故事源自於「東京公廁計畫」，役所廣司（左）片中飾演公廁清潔員。（圖／甲上）
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