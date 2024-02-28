53歲李英愛驚艷米蘭！「雪白水光肌」超完美 被封韓最強凍齡女神
南韓女神李英愛有著「氧氣美女」的美譽，2000年後憑藉經典韓劇《火花》、《大長今》有著極高的人氣，她在2009年與丈夫鄭浩英結婚後，漸漸淡出演藝圈，專注在家庭生活，直到近兩年才復出演藝圈，近日她出席米蘭時裝周時的樣貌，雪白細緻的水光肌和姣好的身材，已經53歲的她，與年輕時毫無差別，令眾人相當驚訝！
記者張芸婷／綜合報導
今年1月時，傳出《大長今》即將拍攝「續集《醫女大長今》（暫定）」，且李英愛確定出演、回歸角色，令許多粉絲相當期待。
李英愛日前受邀參與米蘭時裝秀，比起年輕的偶像、藝人們大秀身材，她則走休閒卻不失品味的風格，白色針織上衣，解開最上面的兩顆扣子，有種不經意的美感，下半身搭配不規則、開岔剪裁設計的長裙，展現個人風氣質又不誇張的造型，瞬間成為全場焦點。
然而，久違在螢光幕前亮相的李英愛，狀態更是令人讚嘆，神韻上確實比她年輕時，成熟、歷練了不少，但整體肌膚狀況依然相當完美，因此被稱是「韓國最強凍齡女神」也不為過。
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