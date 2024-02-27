作家H離婚互控算什麼！盤點4對明星離婚更精彩 鬧到全球都在看
娛樂圈近年來頻傳夫妻離婚後互相撕破臉事件，除了兩性作家H（陳鴻儀）與迪化街名門前媳婦陳珮甄（Selena）以外，還有在2022年離婚的黃嘉千、夏克立，他們目前正為了權益打官司中，雙方各說各話也掀起大家高度關注。對此，《NOWnews今日新聞》盤點近幾年鬧最大的離婚事件，除了國際巨星強尼戴普與前妻安柏赫德「世紀之戰」，江宏傑福原愛、王力宏李靚蕾、汪小菲大S（徐熙媛）等3對台灣名人離婚後，官司同樣登上國際版面。
記者詹鎰睿／綜合報導
談到近幾年鬧最大的名人離婚官司，就屬2022年強尼戴普、安柏赫德的「世紀官司」最為精彩，由於案件涉及家暴、女權等各項層面領域，也讓小小的地方法院一夕之間被全球人民關注，從原先的強尼戴普家暴，變成安柏赫德說謊翻車，不僅當事人的神情反應，就連律師們的表現，都是大家茶餘飯後的話題，雖然雙方最終於庭外和解，但說謊的安柏赫德結局十分悽慘，演藝事業毀於一旦。
台灣也不遑多讓，前桌球國手江宏傑與日本「國民女兒」福原愛的離婚官司，同樣上升到國際版面。雙方從2021年2月傳出婚變、女方出軌後拖了大半年，直到7月才宣布離婚，怎料，事後竟演變國際事件。2023年7月，由江宏傑在日本東京召開國際記者會，控訴福原愛種種惡行，導致中國、日本、台灣3大國家人民都在關注，而且官司至今仍在持續當中。
另外，還有轟動台灣與中國的「大汪之戰」，主角為中國富商汪小菲與台灣女藝人大S（徐熙媛），雙方於2021年離婚後，汪小菲就不斷透過社群平台發文，甚至動用母親張蘭的影響力與大S隔空交火，從離婚協議、凍結財產、張穎穎小三事件，還有最荒唐的「床墊之戰」種種逗趣又好笑的動作，為大家在疫情期間帶來許多歡樂。如今隨著大S有了具俊曄，汪小菲也宣布將在今年跟馬曉梅（Mandy）再婚後，雙方各自迎來美好結局，讓這場長達2年的戰爭終於劃下圓滿句點。
最後，還有2021年發生的王力宏、李靚蕾的「蕾神之槌」事件，陪伴大家度過漫漫長夜。起因於雙方在12月15日午夜同步宣布離婚，結果17日李靚蕾突然在IG上頻頻指控王力宏在婚內多次做出背叛婚姻的行為，也讓「王力宏媽寶」一詞登上熱搜關鍵字。事後，不僅王力宏的形象毀滅，工作全無，還意外波及到好友陳建州、范瑋琪、徐若瑄。最終於2022年6月23日，經紐約最高法院准許王力宏的無過失離婚聲請，才為這起官司劃下句點。目前雙方各過各的生活，而王力宏沉寂2年多，也在2023年1月於拉斯維加斯開唱宣布復出。
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