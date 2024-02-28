台彩「最危險彩券」公開了！沒中獎也會回本　一天開獎204次超狂

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這款「BINGO BINGO賓果賓果」，是台彩2008年4月30日上市所發行的新型彩券，彩迷依據80個號碼中選出想要的號碼，玩法分為「猜數字（稱為幾星彩，選1個數字稱為1星，最多選到10個數字稱為10星，以此類推）」、「猜大小」、「猜單雙數」、「猜超級獎號」四種。
然而這個彩券特別的是，每5分鐘就會開出20個號碼，彩券行內的電視螢幕也會以動畫方式播放各期開獎號碼，以方便彩迷對獎，每天早上7時5分開始，一路開到晚上23時55分，每天會開出204期，對比大樂透、威力彩一週只開兩次來說，賓果賓果的開獎次數遠遠超前。
「BINGO BINGO賓果賓果」四種玩法公開！這樣下注沒中半個號碼也能回本
基本選號玩法：選號範圍1至80號，彩迷可以任選1至10個號碼的玩法，選1個號碼稱為「1星」、選2個號碼稱為「2星」，每種星等的賠率不太相同，當然10星的倍率肯定是最高，但是相對也更難中。有趣的是，假設你買的是8星以上的賓果賓果，當開出20個號碼之後，你衰到爆一個號碼都沒中時，仍然有1倍的賠率，也就是買多少還給你多少，即回本的概念。
超級獎號玩法：賓果賓果BINGO BINGO每期開出的第20個獎號即當期的「超級獎號」，可以針對當期的超級獎號進行預測，預測成功的話則有48倍賠率，買單注25元，中獎1200元。
猜大小玩法：根據當期開出的20個獎號當中，較小的號碼範圍01至40號、較大的號碼41至80號，任一邊超過13個就是中獎，假設本期開出14個小號碼，那麼壓小的即為中獎，而大小的倍率都是6倍，買單注25元，中獎150元；以今（28）日12時40分開出的號碼來看，壓大的人即為中獎。
猜單雙玩法：根據當期開出的20個獎號中，選擇投注猜「單數」或者「雙數」，開出的數目跟大小一樣，任一邊超過13個就是中獎，假設本期開出13個單號，那麼壓單數的即為中獎，而單雙的倍率也都是6倍，買單注25元，中獎150元。
開獎頻率超高！以小博大容易失心瘋 彩迷認「最危險彩券」
然而別看這樣單注25元的下注看似不多，因為「賓果賓果」有所謂的「倍率玩法」，意即彩迷在投注的時候，還可以選擇自己「幾倍投注」，最高可以投注到10倍之多，假設以今（28）日中午12時40分這期來看，若我投注大，且倍率投注10倍，那麼我的獎金將會是25元X6倍（猜中大）X（倍率10倍下注）等於1500元；加上開獎頻率相當高，中獎機率也確實比大樂透、威力彩都還要高上非常多，讓一再槓龜的人想繼續凹，認為自己下一期就會回本或者中獎。
過去就有民眾在「奧索樂透網」分享「賓果真的好可怕.....真的會一直想凹，覺得機率問題不會那麼衰，輸10幾萬去了」、「賓果真的會讓人想要凹，連續下注1w在猜大小三期，全部槓龜」、「賓果沒有自制力的人真的不要亂玩，一次兩次沒中，會一直翻倍壓，覺得自己一次就尻回本，輸2w路過，已經收手了」、「只能說小賭怡情，大賭真的沒有郭台銘，大家還是偶爾小玩就好」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：購買彩券應量力而為，不因沉迷而影響日常生活。