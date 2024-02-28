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台彩「最危險彩券」公開了！沒中獎也會回本　一天開獎204次超狂

▲台灣彩券一直以來最著名的彩券就是大樂透以及威力彩，每次金額累積相當高時都會吸引不少彩迷試手氣。（示意圖／記者顏真真攝）
▲台灣彩券一直以來最著名的彩券就是大樂透以及威力彩，每次金額累積相當高時都會吸引不少彩迷試手氣。（示意圖／記者顏真真攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣彩券一直以來最著名的彩券就是大樂透以及威力彩，而大家最愛的刮刮樂，每逢過年期間都會賣到嚇嚇叫，但是這些彩券、刮刮樂大家都知道，想要中大獎的機率非常不容易，也因此不少人會參考台彩別種中獎率較高的彩券，包括「今彩539」等。然而其中一款名為「BINGO BINGO賓果賓果」的彩券被譽為「最危險的彩券」，遊戲玩法「以小博大」，但因為他一天就開獎高達204次，運氣不佳的人「錢就立刻跟你說再見」，在論壇上不少人分享過慘痛經驗。《NOWnews》也特別整理台彩這款「BINGO BINGO賓果賓果」的玩法、中獎方法提供給民眾一文看懂。

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「BINGO BINGO賓果賓果」上市16年！每天開獎204次超狂

這款「BINGO BINGO賓果賓果」，是台彩2008年4月30日上市所發行的新型彩券，彩迷依據80個號碼中選出想要的號碼，玩法分為「猜數字（稱為幾星彩，選1個數字稱為1星，最多選到10個數字稱為10星，以此類推）」、「猜大小」、「猜單雙數」、「猜超級獎號」四種。

然而這個彩券特別的是，每5分鐘就會開出20個號碼，彩券行內的電視螢幕也會以動畫方式播放各期開獎號碼，以方便彩迷對獎，每天早上7時5分開始，一路開到晚上23時55分，每天會開出204期，對比大樂透、威力彩一週只開兩次來說，賓果賓果的開獎次數遠遠超前。

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者陳明安攝）
▲台彩一款「賓果賓果（圖最右側）」是一款以小博大的電腦彩券遊戲，每5分鐘就會開獎一次，一天開出204期，相當驚人。（圖／記者陳明安攝）
「BINGO BINGO賓果賓果」四種玩法公開！這樣下注沒中半個號碼也能回本

基本選號玩法：選號範圍1至80號，彩迷可以任選1至10個號碼的玩法，選1個號碼稱為「1星」、選2個號碼稱為「2星」，每種星等的賠率不太相同，當然10星的倍率肯定是最高，但是相對也更難中。有趣的是，假設你買的是8星以上的賓果賓果，當開出20個號碼之後，你衰到爆一個號碼都沒中時，仍然有1倍的賠率，也就是買多少還給你多少，即回本的概念。

超級獎號玩法：賓果賓果BINGO BINGO每期開出的第20個獎號即當期的「超級獎號」，可以針對當期的超級獎號進行預測，預測成功的話則有48倍賠率，買單注25元，中獎1200元。

▲台彩「賓果賓果」彩券如果是玩到8星以上的話，即便一個數字都沒中還是有1倍的賠率，即回本的概念，如果非常幸運選擇10星全中，則最低可用25元抱回500萬元頭獎。（圖/台彩官網）
▲台彩「賓果賓果」彩券如果是玩到8星以上的話，即便一個數字都沒中還是有1倍的賠率，即回本的概念，如果非常幸運選擇10星全中，則最低可用25元抱回500萬元頭獎。（圖/台彩官網）
猜大小玩法：根據當期開出的20個獎號當中，較小的號碼範圍01至40號、較大的號碼41至80號，任一邊超過13個就是中獎，假設本期開出14個小號碼，那麼壓小的即為中獎，而大小的倍率都是6倍，買單注25元，中獎150元；以今（28）日12時40分開出的號碼來看，壓大的人即為中獎。

猜單雙玩法：根據當期開出的20個獎號中，選擇投注猜「單數」或者「雙數」，開出的數目跟大小一樣，任一邊超過13個就是中獎，假設本期開出13個單號，那麼壓單數的即為中獎，而單雙的倍率也都是6倍，買單注25元，中獎150元。

▲電腦彩券、大樂透、威力彩、今彩539、台彩、台灣彩券。（圖／記者顏真真攝）
▲台彩「賓果賓果」有四種玩法，其中猜「大小」以及猜「單雙數」也是許多人的最愛，不過因為倍率較低，不少人都會選擇加倍下注。（圖／記者顏真真攝）
開獎頻率超高！以小博大容易失心瘋　彩迷認「最危險彩券」

然而別看這樣單注25元的下注看似不多，因為「賓果賓果」有所謂的「倍率玩法」，意即彩迷在投注的時候，還可以選擇自己「幾倍投注」，最高可以投注到10倍之多，假設以今（28）日中午12時40分這期來看，若我投注大，且倍率投注10倍，那麼我的獎金將會是25元X6倍（猜中大）X（倍率10倍下注）等於1500元；加上開獎頻率相當高，中獎機率也確實比大樂透、威力彩都還要高上非常多，讓一再槓龜的人想繼續凹，認為自己下一期就會回本或者中獎。

過去就有民眾在「奧索樂透網」分享「賓果真的好可怕.....真的會一直想凹，覺得機率問題不會那麼衰，輸10幾萬去了」、「賓果真的會讓人想要凹，連續下注1w在猜大小三期，全部槓龜」、「賓果沒有自制力的人真的不要亂玩，一次兩次沒中，會一直翻倍壓，覺得自己一次就尻回本，輸2w路過，已經收手了」、「只能說小賭怡情，大賭真的沒有郭台銘，大家還是偶爾小玩就好」。

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者林調遜攝）
▲公益彩券玩法有許多種，民眾想要試試手氣無妨，但千萬不要沉迷。（圖／記者林調遜攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：購買彩券應量力而為，不因沉迷而影響日常生活。

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