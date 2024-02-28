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台北喜來登迎新泰籍主廚！宮廷菜＋果雕神技　一道開胃盤見真功夫

▲新泰籍主廚為台北喜來登SUKHOTHAI帶來新菜單，一道「暹羅綜合盤」能吃出味美的菜餚，更欣賞精湛的果雕技藝。（圖／台北喜來登提供）
▲新泰籍主廚為台北喜來登SUKHOTHAI帶來新菜單，一道「暹羅綜合盤」能吃出味美的菜餚，更欣賞精湛的果雕技藝。（圖／台北喜來登提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台北喜來登大飯店內知名的素可泰「SUKHOTHAI」泰式餐，迎來新主廚，遠從泰國曼谷聘來曾任職於國際頂級奢華酒店集團四季酒店Four Seasons、JW Marriott、Kempinski等的泰籍名廚Chamlong Pewthaisong, Jimmy，帶來傳統正宗的泰式料理，並運用果雕食藝將SUKHOTHAI的宮廷泰菜在「色香味」上更加提升，新菜單中還有不少泰北庶民美食轉化成精緻宮廷泰菜，像是「脆皮松阪豬沙拉」等，單點菜色620元起，重展SUKHOTHAI精緻宮廷料理風華。另外，想吃美味泰國菜還有是晶華酒店旗下的泰式料理吃到飽餐廳「泰市場」，去年12月隨信義誠品一同熄燈後，團隊將正式進駐大直英迪格酒店4樓，並將於3月4日晚餐時段開始面客。

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SUKHOTHAI新任泰籍主廚Chamlong Pewthaisong小名Jimmy，來自泰國東北部的孔敬市(Khon Kaen)，從小在自家泰菜餐廳幫忙，萌生料理興趣，18歲時前往首都曼谷「Hotel and Tourism Training Institute」接受正統廚藝訓練，並接觸到宮廷料理的精隨「果雕 Fruit Carving」技藝。畢業後便加入「曼谷湄南河四季酒店」，因緣際會下認識曾服侍過泰國皇室餐飲的女主廚，奠定日後講求精細手工的宮廷泰菜基礎。

▲台北喜來登SUKHOTHAI的新主廚Jimmy，資歷深厚，待過許多國家的五星飯店餐廳。（圖／台北喜來登提供）
▲台北喜來登SUKHOTHAI的新主廚Jimmy，資歷深厚，待過許多國家的五星飯店餐廳。（圖／台北喜來登提供）
30餘年廚藝生涯，Jimmy主廚踏遍清邁、黎巴嫩、約旦等國家的四季酒店、印度JW Marriott、Kempinski、曼谷Indigo酒店等外，曾在被譽為《曼谷最佳餐廳》The Sukhothai Bangkok飯店中的「青瓷(Celadon)」擔任行政副主廚。

Jimmy主廚說宮廷泰菜與泰國中部美食有著不少相同之處，食材多元新鮮、口味偏甜，但更加講究色香味與風味平衡。而宮廷菜裡「擺盤」是呈現餐點的重要因素，以蔬果雕刻為重、需要長時間的練習與耐心，全憑手藝的穩定度達到華麗精緻的視覺效果。新菜單、新菜色包含「暹羅綜合盤」，映入眼簾是主廚以鹽雕手工製作成泰國著名的「瓦」形佛寺，配上四款前菜「帝王蟹時蔬捲、北海道干貝鮭魚卵、酸辣鮑魚、酥炸龍蝦肉捲」，外型吸睛，配上特製佐醬更是鮮爽又夠味。

SUKHOTHAI在迎來Jimmy主廚後，將重整既有菜色風味，口味上更趨於曼谷首都菜的圓潤，辣、甜、酸、鹹都不能過度。全新十一道料理從開胃菜、酥炸燒烤、經典海鮮、泰式熱炒到甜點皆有新花樣。「脆皮松阪豬沙拉Moo Klook Foon」是主廚在曼谷英迪格酒店時獨創招牌菜，以東北伊善地區家喻戶曉的炸豬頸肉（Khao Moo Tod）為發想，運用當地特色炒米，配上辣椒、黃薑、檸檬葉等香料，還有魚露、檸檬汁、砂糖等，拌上炸至金黃酥脆的松阪豬以及生菜，爽脆生菜中和松阪豬的油香、醬汁酸辣開胃，不僅成為該酒店的招牌菜色，也多次登上媒體成為人氣名菜。

▲「脆皮松阪豬沙拉Moo Klook Foon」是Jimmy主廚在曼谷英迪格酒店時獨創招牌菜，以東北伊善地區家喻戶曉的炸豬頸肉（Khao Moo Tod）為發想。（圖／台北喜來登提供）
▲「脆皮松阪豬沙拉Moo Klook Foon」是Jimmy主廚在曼谷英迪格酒店時獨創招牌菜，以東北伊善地區家喻戶曉的炸豬頸肉（Khao Moo Tod）為發想。（圖／台北喜來登提供）
海鮮料理很很精彩，注重的醬汁以三種自製風味呈現，「羅望醬」以新鮮羅望子乾與魚露、檸檬汁、香茅、南薑一同熬煮，濃郁酸甜帶有香茅清香。「三味醬」以羅望醬、洋蔥、辣椒醬、紅辣椒等近十種香料熬煮後，加入毛豆仁、洋蔥、紅、黃椒丁及九層塔提鮮，滋味酸甜又透著辣味。另外「綠胡椒蘿勒醬」則是主廚獨創醬料，以新鮮的綠胡椒、蒜頭、洋蔥、紅辣椒炒香後熬煮收汁，風味香辣濃郁。

▲泰國蝦佐羅旺醬味道酸甜又帶辣，相當噴香夠味。（圖／台北喜來登提供）
▲泰國蝦佐羅旺醬味道酸甜又帶辣，相當噴香夠味。（圖／台北喜來登提供）
少見的美味菜色還包含特色米食「伊善三米松阪豬炒飯」，以伊善地區的主食糯米為主軸，選用口感梗糯的黑、白糯米及泰國香米三種米，與口感辛辣的北蔥製成的紅蔥頭，加入新鮮香茅、辣椒粉及自製米粉等翻炒過。也有「酸辣冬蔭泰國蝦炒飯」，以冬蔭醬、辣椒醬與新鮮香茅為主體，讓酸辣又鮮。

▲「伊善三米松阪豬炒飯」以伊善地區的主食糯米飯為主軸，主廚選用了黑、白糯米及泰國香米三種米。（圖／台北喜來登提供）
▲「伊善三米松阪豬炒飯」以伊善地區的主食糯米飯為主軸，主廚選用了黑、白糯米及泰國香米三種米。（圖／台北喜來登提供）
至於SUKHOTHAI原本的招牌泰式咖哩，Jimmy主廚在原本風味的基礎上調整香料及椰漿比例，增加了小茴香、香菜籽及泰國辣椒等，口感更滑順細膩，除了配飯，Jimmy主廚更建議佐配「泰式奶油煎餅」，鬆厚帶Q，與香濃咖哩一銅入口同樣美味。另有「打拋豬肉」、「泰國蝦炒河粉」，以及「斑蘭糯米椰汁甜湯」、「手工酥炸冰淇淋」等，都很值得一試。

想吃美味泰國菜，還有人氣吃到飽餐廳「泰市場」，是晶華酒店旗下館外餐飲，去（2023）年12月24日隨信義誠品一同熄燈，如今整個團隊將正式進駐大直英迪格酒店4樓，並確定將於3月4日晚餐時段開始面客。不過民眾可訂位的最早時段為3月5日中午開始，從晶華酒店官網inline系統即可下訂。餐價也同步曝光，週一至五午餐每人1380元+10%週六日與假日午餐1380元+10%，週一至四午餐1580元+10%，週六、日與假日的午餐、晚餐皆為1880元+10%。

▲全台唯一以泰式海鮮料理為主題的自助餐廳「泰市場(Spice Market)」，將進駐大直英迪格酒店的4樓，3月4日起正式面客。（圖／晶華酒店集團提供）
▲全台唯一以泰式海鮮料理為主題的自助餐廳「泰市場(Spice Market)」，將進駐大直英迪格酒店的4樓，3月4日起正式面客。（圖／晶華酒店集團提供）

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