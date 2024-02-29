中華隊陣容缺延續性、人才生產線斷層　外教：需要一套連貫的體系

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本屆亞洲盃資格賽第一階段，中華隊24人名單為：陳盈駿、游艾喆、林俊吉、高錦瑋、谷毛唯嘉、林秉聖、林庭謙、阿巴西、謝亞軒、張家禾、宋昕澔、劉錚、林信寬、邱子軒、江均、王皓吉、陳侑昫、胡瓏貿、吳志鍇、譚傑龍、曾祥鈞、林正、謝宗融、阿提諾（William Artino）這套陣容幾乎和杭州亞運時期完全不同。
劉錚說過隊內大部分是新人，他也只和王皓吉及謝亞軒配過，對比菲律賓、中國和日本等隊，不說是全核心主力上陣，至少也都是亞運陣容的延續，長期配合過，對比之下我國在人員選用上缺少了一些延續性。
陣容沒有延續性，則球隊沒有一個明確的球風和模型，選用人員上就無法取得一致性，並針對需求去對症下藥、培育人才，最終的結果就是成績上具有很大的隨機性和起伏，全看當屆臨場發揮。人員不是同一批人，也難以針對問題做出持續性的研究和改進，每一次組訓賽變成了一次性的結果，而非有計畫的評量測驗。
並且，沒有延續性也說明了球隊缺乏一種哲學和理念作為主軸，沒有一種核心思想去作為指導，這也就意味著我們難以運用體系去幫助個人打出最佳表現。而亞洲球員在個人身體素質上本來就稍弱於美洲、歐洲、非洲、甚至是西亞國家，若不能在團隊方面取得優勢，利用打法的先進性取得領先，那麼就很難在大賽上站得上風。
這和有關單位在行政處理上的遲緩有關，這次亞洲盃總教練遲遲不能確定有關，雖然外界早就盛傳桑茂森教練會續帶，但是始終沒有明確公布，拖到年前才正式定案。
幾乎當世除了美國隊以外的所有籃球強權，都不是採取賽前徵召制，他們的主力都是有計畫長期培養。富邦勇士總教練、也是在2013年亞錦賽帶領中華隊擊敗中國的名帥許晉哲，在去年富邦勇士以82:85輸給千葉噴射機的東超賽事結束後，感嘆富樫勇樹能力強大之餘，也點出日本籃球進步神速的原因。
許總感嘆道：「渡邊雄太這一屆球員他們是從高中就開始有計畫培訓，2011年瓊斯盃大家應該都有印象。」在當年日本還是和中華隊互有勝負的球隊，如今卻已經是能在世界級賽事上取勝的隊伍，台、日雙方的實力已經被拉開差距。
霍瓦斯（Tom Hovasse）被認為是日本成人級籃球崛起的核心人物，他為日本打造了一套快速、以大量三分投射為主的體系，但這能在FIBA取得成功，離不開日本舉國的支援，包括職籃採取相同的體系，大量的歸化球員人選等等，讓他們的國家隊能在任何情況下保有相同的戰鬥能力。
作為中華隊亞運、亞洲盃主帥 桑茂森怎麼看？
從上次亞運和這次亞洲盃，目前中華男籃國家隊的總教練還是「任務設置」式的，每次國際賽集訓都需要從頭開始，確定人員、徵召、然後制定打法和戰術，並開始進行訓練，極為耗時，球員所屬的球團也不一定能配合，亞洲盃資格賽第一階段的情況就是很好的例子。若其中有一個環節出問題，就無法展現出球對該有的水準。
固定的「專職教練」，已經是許多人都提過的一個方案了。而由於國家在規定上的限制，中華隊要啟用專職教練，幾乎有很大的機會是外籍教練，但外籍教練對於國內球員不熟悉、溝通容易有障礙，需要一段時間適應，也得給他更多的資源和配套規劃。
義大利籍的外籍教練圖奇（Gianluca Tucci）加入中華男籃教練團，被認為是一個「試水溫」的動作，他能得到管理一切的「鑰匙」嗎？要打上一個大大的問號。
而在這種循環之下，中華男籃周而復始的原地踏步，不斷地被推回到了當初選擇的原點。
關注基層培育人才、掌握人才成長性 莫米爾、喬伊斯來自國外的成功經驗
目前效力於新北中信特攻的塞爾維亞籍助理教練莫米爾（Momir Ratkovic）曾幫助塞爾維亞U16以及U17國家隊在U16歐錦賽與U17世錦賽取得銀牌以及銅牌的佳績，擁有超過16年的執教經驗。他不僅親自參與了台灣職籃球隊的建立到奪冠，也對於中華男籃國家隊有著一些想法。
莫米爾在去年的一次專訪中，肯定了中華隊球員在杭州亞運拿到了好成績，「但他也表示自己無法預期中華隊下一次的成績會如何」，直言一支國家隊需要透過長期的培訓、以及建立起基層培育體制，將台灣各層級籃球的實力提升起來，才有機會在各大國際賽保持穩定，不斷取得好成績。
莫米爾說，台灣在U18和U16及以下的層級中，看似沒有一個很「完整」的策略發展，幫助球員成長。他進一步解釋說：「所謂的完整，就是指我們把這些球員放到那個體系中，能不能預期他們在6、7年後的成長？而現在在台灣，好像沒有一條生產線，能讓我們去看到這些人數年後的成長性。」
莫米爾的看法並非是孤獨的，高雄全家海神總教練喬伊斯曾在2001年至09年擔任澳洲男籃國家隊（Boomers）助理教練，隨隊征戰雅典奧運、北京奧運及2006年世錦賽，並在2013年接掌澳洲女籃國家隊總教練職務，於2014年世錦賽摘下季軍、2016年里約奧運則闖進8強。另外他在澳洲國家籃球聯賽也有輝煌資歷，他在NBL執教累計超過400場，9次闖進總冠軍賽，兩度榮膺NBL年度最佳教練。
喬伊斯以其豐富的FIBA國際賽經驗而受到新生代教練的尊敬，甚至曾參與FIBA 攻守教材的內容製作，對於台灣籃球的問題，他也將問題直指延續性，他認為專任總教練或許是其次，但絕對需要有一名教練長期在帶年輕球員，幫助他們成長。
「台灣需要一個國家隊中心，由此招攬12-17歲的新星加入，然後當他們畢業和加入不同的大學，他們仍然能在這裡受訓。」喬伊斯說，國家隊需要有一個長期固定的培訓班底，以此為基礎再由外去尋找一些人才進來——像是有潛力的高大長人等等，如此才有一個陣容的整體性和框架在。
喬伊斯還指出，中華隊需要有一個完整的國家隊工作團隊，包括教練團、情蒐人員、行政人員等等，這些人真正的了解FIBA規則，亞洲球隊、歐洲球隊、美洲球隊，他們的工作就是專注在國際賽上，為中華男籃建立「一套連貫的體系」，這套體系能持之以恆的幫助年輕球員成長，確立打法、並挑選人才，這才是重要的。
除了這些技術層面和規則上的東西，熱情和使命感也被上述的專業人士在訪問中提及，他們認為有一個「願景」是很重要的，甚至是最重要的。日本男籃和男足，當初都是因為夢想著在奧運和世界盃上和世界頂尖球隊爭雄，而在不懈地探索中找到答案。
中華男籃中也有那樣的人，劉錚就是代表人物。不過只有他並不夠，需要所有人都夢想、且堅信著同樣的目標，才有動力，才不致迷失。
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