幻術師大仙遭惡意拆台！私下面驚曝光 律師轟扶輪社：名單交出來
知名魔術師「幻術師大仙」日前發文控訴，他到南投草屯新世代扶輪社表演時，遭2名男社員突襲翻出道具拆台，引起全場訕笑，讓他感受到「一生的志業被人踩在腳下蹂躪」。而該扶輪社事後遭炎上，出面發聲表示拆台的兩位社員主動請求退出本社，處置方式卻仍不被網友買單。律師林智群也喊話扶輪社要提供名單，才能讓大眾信服2人已退社；另一方面，氣球達人柯男也發文透露幻術師大仙的私下面。
記者賴禹妡／綜合報導
對此，律師林智群昨（28）日發文提到，魔術師本來就是靠道具跟手法娛樂大家，「人家練習幾百次幾千次，才能登台，然後你們這些客人把人家當猴子耍？」更表示扶輪社的社友不是大老闆就是專業人士，若這兩人對別人的營業祕密採取如此輕慢的態度，恐怕做生意時隨意侵害別人權利也毫不在意，更直言：「扶輪社表示這兩個人已經退社，欸你要提供名單，不然大家怎麼確認他們兩個已經退社？」
而全台最優秀的氣球達人柯男也在臉書上分享，他從高中就認識幻術師大仙，幻術師大仙過去的風格就很強烈，讓人留下深刻記憶。幻術師大仙長久以來持續打造自己的風格及品牌，甚至2018年還前來向他求助如何製作網站，對追求自己的事業有獨特方式卻又認真。
柯男也分享幻術師大仙的特點，包含形象鮮明、有讓人記憶的口頭禪「過去！」以及迷因製造機，除了講話引導能力強，讓魔術的世界看起來更加神祕，早期還四處做公益變魔術給年長者看，一年至少一兩百場以上。種種天時地利人和的原因，再加上幻術師大仙對魔術師這份職業的努力，以及他自己風格的巧思，造就了現在的他。