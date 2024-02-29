黃嘉千哭「被打到得創傷後壓力症候群」 夏克立重申：我是好父親
黃嘉千、夏克立結縭16年鬧婚變，女方驗傷控訴被慣性家暴，男方則全盤否認，而黃嘉千過去1年半原本避談家醜，近日鼓起勇氣出面哭訴婚內至少被施暴6次以上，導致罹患創傷後壓力症候群（PTSD），對此，夏克立昨（28）日二度回應，再以加拿大法院的判決自清：「我是一個好父親...（家人）從未見過父母互相傷害。」
記者楊穎軒／綜合報導
據《鏡週刊》報導，黃嘉千證實曾經被夏克立肢體暴力5、6次以上，以及長期言語羞辱，她起初認為是吵架時回嘴夏克立，激怒對方，自己活該被罵被打，閱讀相關書籍和求助身心科後才醒悟，決定不再隱忍，「我要謝謝我的朋友們，他們所說的每一句話，都是事實」，不過幾乎全程邊哭邊說，不時發抖、搓手。
夏克立昨天一早在IG發文反擊黃嘉千，稱有證據證明她假裝成受暴婦女，不久後再發聲，「任何看過我與家人相處的人都知道，我是一個好父親。第三方在加拿大早已作出聲明，稱雙親從未傷害過他們，也從未見過父母互相傷害。」台灣法院的部分，因為還在審理中，所以無法引述具體細節，最後重申見家人的訴求，「今天是二二八，請珍惜與家人相處的時光。」
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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