「挖呀挖老師」爆離職下海！她怒報警拍片回應 近況曝光升格當媽
2023年5月中國一名「挖呀挖老師」黃老師靠兒歌〈小小花園〉瞬間爆紅，各個影音平台都能聽到該首歌曲，也引來許多人爭相模仿，造成一股熱潮。 然而近日陸網卻瘋傳「挖呀挖走紅的黃老師下海了」，甚至還外流30秒酒店影片，一度登上微博熱搜，「挖呀挖老師」見狀除了報警處理，也緊急拍片出面回應，近況隨之曝光。
記者賴禹妡／綜合報導
近日有微博網友爆料「挖呀挖老師黃老師下海了」，其中一張聊天紀錄截圖提到，男方與女方見面時的詳細情況，「剛開始還跟我裝，我說1萬人民幣（約4.3萬新台幣）一次沒答應，後來慢慢拉扯我，加到3萬人民幣（約13萬新台幣）才搞出來」，甚至還傳送女方在酒店等多段影片佐證。
消息曝光後，立即引起熱議，過去「挖呀挖老師」任教的幼兒園也出面證實，她已於年初離職。隨著事件延燒，「挖呀挖老師」近日也出面拍片回應，表示她消失的這段時間裡，其實已經升格當媽，離職也僅是暫時的。
「挖呀挖老師」無奈說道，沒想到在照顧寶寶的期間，竟經歷了網路造謠，有大量的網友湧入她的社群平台洗版詢問下海價碼等。原先她認為清者自清，但隨後便明白一個道理，「今天髒水向自己潑來的時候，我才發現清者自清是沒有用的，網路也不是法外之地」。
「挖呀挖老師」冷靜下來之後，決定將所有證據截圖並到當地警局報案、做筆錄，希望能證明清白，後續也會全力警方調查。她也呼籲網友，無論遇到什麼事情，都要讓法律武器保護自己，「人生是自己的，別人脫口而出的話，是因為他不用對你負責，但自己要對自己的人生負責」，希望日後每個人都不用陷入「自證危機」。