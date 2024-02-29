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江振誠被爆婚變！老婆傳「沒參加江宏恩家族旅遊」　反轉真相曝光

▲江振誠（右）和老婆Pam驚傳婚變、妻子過年缺席江宏恩家族旅行。（圖／翻攝自Sudarampai Chiang臉書）
▲江振誠（右）和老婆Pam驚傳婚變、妻子過年缺席江宏恩家族旅行。（圖／翻攝自Sudarampai Chiang臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

47歲「台灣之光」、世界首席華人名廚江振誠在台北經營米其林餐廳「RAW」，受封「全台最難訂的餐廳」，與泰籍妻子Sudarampai Pam Chiang（簡稱Pam）廝守18年的他，昨（28）日被爆出婚姻危機，演員哥哥江宏恩過年在粉專分享家族旅遊照，不見江振誠老婆Pam，被聯想沒有同行，其實Pam本人年節都跟江家一起相處，夫妻還甜蜜合照，間接粉碎婚變謠言。

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▲「全台最難訂的餐廳」RAW再度蟬聯《米其林指南2022》二星餐廳，國際名廚江振誠Chef Andre跨界為倡導永續的JOY COLORi設計鑽石項鍊，透露「太太好像只有看過我正在畫東西」設計鑽石的事想暫時對她保密，笑說「她可能比我意見更多，可能會跟我說她喜歡的款，叫我畫上去」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲▼國際名廚江振誠被爆和泰籍妻子Pam（下圖）婚姻觸礁。（圖／記者蕭涵云攝、翻攝自Sudarampai Chiang臉書）
▲▼國際名廚江振誠被爆和泰籍妻子Pam（下圖）婚姻觸礁。（圖／記者蕭涵云攝、翻攝自Sudarampai Chiang臉書）
江宏恩13日（大年初四）上傳多張和親友赴日本旅行的照片，寫下：「謝謝龍年...謝謝金澤...給了我們團聚的新年旅程...新的一年大家再好好加油吧！」由於眾人合影中只有看到江振誠，不見妻子Pam蹤影，讓夫妻失和的傳言甚囂塵上，然而，Pam 16日也在臉書開設「金澤 家族旅遊」的相簿，紀錄初三到初六旅行的留影，包括和老公江振誠的親密互動。

▲江振誠（後）和江宏恩及親友到日本金澤度假。（圖／翻攝自江宏恩臉書）
▲江振誠（後）過年和江宏恩及親友到日本金澤度假。（圖／翻攝自江宏恩臉書）
▲江振誠（前）和江宏恩（左二）的家族合照中不見Pam。（圖／翻攝自江宏恩臉書）
▲江振誠（前）和江宏恩（左二）的家族合照中不見Pam。（圖／翻攝自江宏恩臉書）
曝光的相片，江振誠和Pam以雪地為背景合照，夫妻倆笑開懷，還有兩人玩雪球的淘氣身影，也有疑似由Pam掌鏡的愛妻視角，拍下江振誠漫步在街道上，一點也嗅不出彼此間有任何不快或異樣。江宏恩今天下午約12點30分將出席新劇《鹽水大飯店》記者會，勢必被追問弟弟的婚姻狀況。

▲江振誠（右）、Pam在金澤景區留影，夫妻笑得很開心。（圖／翻攝自Sudarampai Chiang臉書）
▲江振誠（右）、Pam在金澤景區留影，夫妻笑得很開心。（圖／翻攝自Sudarampai Chiang臉書）
▲Pam（左）和江振誠玩雪球。（圖／翻攝自Sudarampai Chiang臉書）
▲Pam（左）和江振誠玩雪球。（圖／翻攝自Sudarampai Chiang臉書）
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