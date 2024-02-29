貴族世家、我家牛排地位危險了！老饕改吃「這間」：190元吃超飽

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇！還真的沒聽過這家耶？台南有嗎？」、「桃園有嗎？沒吃過這間」、「彰化有這間嗎？改天去吃看看」、「真的非常便宜耶！我家隔壁我家牛排都沒什麼菜色....」、「上次才跟朋友去吃，真的不錯吃又便宜」、「超級喜歡這間！終於看到有人推薦，便宜又好吃，已經吃一段時間了」。
事實上，這間「小時厚牛排」是在2020年從新竹起家，隨後因為平價高CP值的原肉牛排+豐富的自助吧因而聞名，值得一提的是，目前「小時厚牛排」已經在全台開設29間分店，從南到北都有店家，已經超車平價牛排管貴族世家26間、直逼我家牛排33間，是非常具有潛力的平價牛排餐廳。
而《NOWnews》記者去年曾到「小時厚牛排」永和店用餐，店內寬敞明亮，用餐時段幾乎全部客滿，店內最便宜的排餐豬排只要190元就能夠享用自助吧所有東西，排餐吃不飽的話還可以無限續麵，以平價牛排來說非常佛心，自助吧的咖哩飯味道濃稠好吃，還有許多古早味的餅乾、爆米花、霜淇淋以及抹醬土司都是吃到飽，整體吃起來很像是另一家牛排館「人从眾」的感覺。最重要的是「沒有限制用餐時間」，吃完正餐之後，可以吃冰吃餅乾，來杯咖啡跟朋友閒聊，同行友人一致好評。
仔細看「小時厚牛排」Google評價，不難看出為何能陸續拓店發展，因為每家分店評價水準都達4.2顆星以上，其中台中「逢甲店」以4.6顆星最高，不少吃過的饕客都表示「厚切豬排目前吃過平價牛排最好吃！自助吧豐富不限時間，超級佛」、「咖哩飯超好吃很喜歡！無限續麵服務很讚」、「雖然是牛排館，但他們的厚切豬排真的超好吃」、「自助點餐+自助結帳，節省人力於是在餐點上表現非常好，會再回訪的好店家」。
@vivi51129平價牛排 「小時厚牛排」是六扇門火鍋旗下的新品牌全台有多間分店！ 大家可以選擇就近門市前往～ 210元排餐就可享玉米濃湯、霜淇淋、爆米花、3種古早味餅乾、吐司、飲品、咖啡等通通吃到飽，算是CP值很高！ #六扇門#小時厚牛排#抖音必吃#美食分享官#美食推薦官#梅良心賣家#求推薦#tiktokfood
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