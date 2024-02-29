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貴族世家、我家牛排地位危險了！老饕改吃「這間」：190元吃超飽

▲平價牛排館近幾年越開越多，每家都有不同特色，近日在社群上一家名為「小時厚牛排」的店家備受討論。（圖/小時厚牛排粉專）
▲平價牛排館近幾年越開越多，每家都有不同特色，近日在社群上一家名為「小時厚牛排」的店家備受討論。（圖/小時厚牛排粉專）

記者張嘉哲/綜合報導

我家牛排、貴族世家是不少人的童年回憶，當年以「平價牛排+buffet」的經營模式崛起，不過隨著同業越來越多競爭，加上老饕飲食習慣改變，現在僅有我家牛排旗艦店、貴族世家鮮饌館人潮較多，分店數已經大不如前。然而，近日就有網友發現一家「平價牛排吃到飽」的店家，不僅店內牛排平價，提供的自助吧也是不錯，甚至在全台灣已經低調擁有29家店，已經超車貴族世家、直逼我家牛排。

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近日在Tik Tok社群上有許多老饕分享「大家有吃過這麼平價的牛排館嗎？這次來吃的是『小時厚牛排』，你真的不能不知道，店內不僅抹醬土司、咖哩飯、玉米濃湯全部吃到飽，櫥窗內零食、爆米花隨便你吃，除了飲料機眾多以外，還有霜淇淋免費吃，會不會太誇張啦！這樣子花210元吃牛排，還附贈這麼多東西大家會喜歡嗎？」

▲小時厚牛排近日在社群引起不少討論，許多老饕朝聖評價都非常好，其在全台分店數已經超越貴族世家的26間店。（圖/Google評論）
▲小時厚牛排近日在社群引起不少討論，許多老饕朝聖評價都非常好，其在全台分店數已經超越貴族世家的26間店。（圖/Google評論）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇！還真的沒聽過這家耶？台南有嗎？」、「桃園有嗎？沒吃過這間」、「彰化有這間嗎？改天去吃看看」、「真的非常便宜耶！我家隔壁我家牛排都沒什麼菜色....」、「上次才跟朋友去吃，真的不錯吃又便宜」、「超級喜歡這間！終於看到有人推薦，便宜又好吃，已經吃一段時間了」。

事實上，這間「小時厚牛排」是在2020年從新竹起家，隨後因為平價高CP值的原肉牛排+豐富的自助吧因而聞名，值得一提的是，目前「小時厚牛排」已經在全台開設29間分店，從南到北都有店家，已經超車平價牛排管貴族世家26間、直逼我家牛排33間，是非常具有潛力的平價牛排餐廳。

▲小時厚牛排雖然沒有高級菜色的自助吧，但也提供咖哩飯、霜淇淋、玉米濃湯、古早味餅乾、爆米花以及多款飲料無限享用。（圖/小時厚牛排Google評論）
▲小時厚牛排雖然沒有高級菜色的自助吧，但也提供咖哩飯、霜淇淋、玉米濃湯、古早味餅乾、爆米花以及多款飲料無限享用。（圖/小時厚牛排Google評論）
而《NOWnews》記者去年曾到「小時厚牛排」永和店用餐，店內寬敞明亮，用餐時段幾乎全部客滿，店內最便宜的排餐豬排只要190元就能夠享用自助吧所有東西，排餐吃不飽的話還可以無限續麵，以平價牛排來說非常佛心，自助吧的咖哩飯味道濃稠好吃，還有許多古早味的餅乾、爆米花、霜淇淋以及抹醬土司都是吃到飽，整體吃起來很像是另一家牛排館「人从眾」的感覺。最重要的是「沒有限制用餐時間」，吃完正餐之後，可以吃冰吃餅乾，來杯咖啡跟朋友閒聊，同行友人一致好評。

仔細看「小時厚牛排」Google評價，不難看出為何能陸續拓店發展，因為每家分店評價水準都達4.2顆星以上，其中台中「逢甲店」以4.6顆星最高，不少吃過的饕客都表示「厚切豬排目前吃過平價牛排最好吃！自助吧豐富不限時間，超級佛」、「咖哩飯超好吃很喜歡！無限續麵服務很讚」、「雖然是牛排館，但他們的厚切豬排真的超好吃」、「自助點餐+自助結帳，節省人力於是在餐點上表現非常好，會再回訪的好店家」。

▲小時厚牛排最便宜的牛排排餐只要210元，CP值非常高，還能享用店內許多自助吧。（圖/小時厚牛排Google評論）
▲小時厚牛排最便宜的牛排排餐只要210元，CP值非常高，還能享用店內許多自助吧。（圖/小時厚牛排Google評論）
@vivi51129平價牛排 「小時厚牛排」是六扇門火鍋旗下的新品牌全台有多間分店！ 大家可以選擇就近門市前往～ 210元排餐就可享玉米濃湯、霜淇淋、爆米花、3種古早味餅乾、吐司、飲品、咖啡等通通吃到飽，算是CP值很高！ #六扇門#小時厚牛排#抖音必吃#美食分享官#美食推薦官#梅良心賣家#求推薦#tiktokfood

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