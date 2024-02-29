117萬元奢華飯店套票售罄！新加坡展開「泰勒絲週」　效益驚人

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事實上，分析師預估泰勒絲此次召開六場演唱會，吸引海內外粉絲前來朝聖，將為新加坡帶來5億新元（約等同於新台幣117億元）的收入。
根據濱海灣金沙酒店官網介紹，這次推出的豪華住宿套票包括「The Stay Stay Stay」、「The Shake It Off」、以及「The Wildest Dreams」，價格從1萬新元（約等同於新台幣23萬元）起至最高要價5萬新元（約等同於新台幣117萬元），全數套票都售罄，飯店也透露買方有90%以上來自海外歌迷。
要價將近新台幣117萬元的最貴「The Wildest Dreams」套票包含了最多4人入住的3晚尊貴豪華套房住宿（共2間臥室）、4份Taylor Swift演唱會套票及專屬禮包、Taylor Swift演唱會官方周邊商品、名廚獨家定制4人用餐（價值逾新台幣數萬元）、免費升級到最高酒店會員級別、豪華轎車往返接送，以及4張當地景點通票。
值得一提的是，該套票包含的4張演唱會門票，是最高價格VIP1的預留座位票，一張票的官方稅前售價高達1,228新元（約新台幣2萬8877元），在泰勒絲演唱會二手轉賣市場更飆升到約新台幣6萬元，並且一票難求，因此有民眾認為飯店套票價格也還算合理。
除了歌迷甘願砸大錢來新加坡看演唱會，鄰國印尼也相當嫉妒新加坡邀來泰勒絲開演唱會，已著手準備20億元競標基金，希望能邀到國際巨星來印尼，帶動當地觀光。