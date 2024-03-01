六都前2月買賣移轉量增4成！創13年新高 桃園2月靠這3重劃區撐場
台北、桃園、台中及台南等四都上午公布今年2月買賣移轉棟數，總計六都2月買賣移轉棟數為1萬4786棟，月減40.9%、年減6.5%，六都中桃園2月年增率為21.5%最亮眼，全靠有A7重劃區、山鼻新市鎮及小檜溪重劃區撐場。然而排除春節因素，將前兩個月的買賣移轉棟數加總，六都總計為3萬9817棟，較去年同期增長40.1%，寫下近13年來的新高紀錄。
記者徐銘穗/綜合報導
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年2月適逢春節長假，不論是與去年2月還是今年1月相比，工作天數均明顯減少，使都會區2月整體的買賣移轉棟數年月雙減；但將1~2月量能合計來看，各都年增率皆從3成起跳，都會區整體量能更年增逾4成，顯示市場買氣仍延續去年下半年以來的成長力道。
張旭嵐指出，今年初買氣表現亮眼，主要是選後政策干擾淡化，且新年股市再創新高，經濟展望相對樂觀，帶動民眾購屋信心，市場主力的首購買盤，亦持續受新青安催化積極進場，使今年前兩個月衝出近4萬棟大量；加上去年初的交易量為近年低點，也讓今年前兩個月的買賣移轉棟數，受低基期影響繳出亮麗的年增率，並寫下近13年的1+2月同期新高。
指標新案完工 助桃園年增率奪冠
觀察各都會表現，桃園市2月年增率21.5%、1+2月年增率47.9%，皆為各都之首！台南2月年增率亦為正成長，且今年2月的1492棟，為近四年同期新高、縣市合併以來的2月次高。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年2月的工作天數較去年縮水2成，但桃園、台南的年增率卻不降反升，最大功臣便是近期完工交屋的重劃區指標新案。桃園市自去年底以來，陸續有A7重劃區的「新時代」、山鼻新市鎮的「寶佳峰匯」及小檜溪的「合康檜邑」等規模超過200戶的大案取得使照，台南市年初亦有九份子重劃區逾450戶的「水律川」完工落成，成為當地近期買賣移轉的生力軍。