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廣告不實被罰150萬元！永慶房屋回應　不是「成交市占45%」是第一

▲永慶房屋稱「成交市占45%」，被公平會以廣告不實為由，開罰150萬元，永慶房屋認計算不周延。（圖／NOWnew資料照）
▲永慶房屋稱「成交市占45%」，被公平會以廣告不實為由，開罰150萬元，永慶房屋認計算不周延。（圖／NOWnew資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

永慶房屋在網站、文宣發布「2020永慶房屋成交市占45%」遭檢舉廣告不實，公平會經調查後發現，永慶在雙北直營區與士林區、大安區、土城區及新店區的不動產買賣成交件數占比，只有士林區達到45%，其餘平均落在35%左右，經第1689次委員會議通過，今（1）宣布永慶房屋違反《公平交易法》，開罰150萬元。對此，永慶房屋回應了。

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公平會指出，永慶公司於網頁及文宣刊載「成交市占45%」，就足以影響交易決定之服務品質為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反《公平交易法》第21條規定，「事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵」，依同法42條開罰150萬元。

▲房價愈來愈貴，價格相對平實的中古公寓不但投資客愛，首購族也想買，但第一線房仲親吐自住客「3堅持」，注定搶輸投資客。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲公平會提醒，業者公布市場調查結果，對民眾判斷具有一定影響力，，最ˋ好註明資料來源及計算方式。（示意圖／記者徐銘穗攝）
公平會提醒，業者在廣告公布的市場調查結果，對民眾判斷具有一定影響力，因此業者公布市場調查結果時，最好註明資料來源及計算方式等重要訊息，除了作為民眾解讀調查數據的參考依據、顯示資料有憑有據，更可避免因廣告不實等不法行為而遭受處罰。

對此，永慶房屋稍早回應表示，「針對2020年所發布之文宣，計算市占率不盡周延之處，已進行修正。目前永慶房屋在雙北店數逾270店，為雙北店數第一之仲介品牌，成交市占第一」。

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