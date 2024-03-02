減肥必看！飯前做1事「養成小鳥胃」　醫揭最佳喝水5時機：別牛飲

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🟡4招判斷身體是否缺水
📍觀察尿液顏色：如果尿液顏色比啤酒深，代表你該喝水了，最好喝到淡黃色甚至無色透明。
📍從尿量判斷：一個人一天排1400～1500cc的尿，每次膀胱儲存到約200～300cc時，就會想上廁所，所以正常每天尿約5～7次，一整天上廁所的次數小於4次，就表示你要喝水了。
📍按壓手腳是否水腫：如果按壓手腳，皮膚水腫凹陷不回彈，表示水喝太多且排尿功能出現問題。如果手腳皮膚太乾，皺褶太多，表示水分攝取不足。
📍水份攝取不足的前兆：開始「脫水」時，身體會有有一些警訊，像是：嚴重口渴、頭重腳輕、昏昏沉沉、判斷力變差、口唇乾澀、心跳加快、肌肉出現痙攣的痛感。此外，沒有足夠的水分，腎臟無法將毒物排出體外，會產生電解質不平衡、尿毒、腎功能惡化等情形。
🟡正確喝水5招
📍 1 起床一杯水：一整晚沒攝取水分，起床後慢慢喝一杯300～500c.c.溫開水，可以促進腸胃蠕動、防止便秘、排除體內毒素。
📍 2 用餐前後配杯水：300～500c.c.量的水於餐前或餐後至少半小時分次飲用。想要減肥的人，可以在飯前先喝500 c.c.的水，使胃的容量變小。
📍 3 外出要帶水：外出運動隨時補充水分，增加運動的血液循環、避免脫水。運動前2~3小時，可先補充500 c.c.的水量；運動過程中，則每隔10~20分鐘定時補充200~300c.c.的少量水分，以防一次飲用過多的水。
📍 4 一小時不超過1000 c.c：為了避免身體負擔，要少量、多次補水，每次飲水量不超過200 c.c.，一小時內飲水不超過1000 c.c.。一次喝太多水，腎臟會收到進水過多的訊號，加速排尿，水分沒有足夠時間送至身體各處。
📍 5 睡前兩小時不要喝太多水：預防夜尿、改善睡眠。