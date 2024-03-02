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減肥必看！飯前做1事「養成小鳥胃」　醫揭最佳喝水5時機：別牛飲

▲想減肥，泌尿科呂謹亨醫師建議飯前喝500c.c.的水可以讓胃容量變小，讓你少吃半碗飯，醫師同步分享最佳喝水5時機。（示意圖／取自unsplash）
▲想減肥，泌尿科呂謹亨醫師建議飯前喝500c.c.的水可以讓胃容量變小，讓你少吃半碗飯，醫師同步分享最佳喝水5時機。（示意圖／取自unsplash）

記者周淑萍/綜合報導

天冷容易忽略水分的補充，且放假窩在家就會忍不住開始大吃零食來犒賞自己一整週的疲累，慢慢的身體就開始橫向發展。泌尿科呂謹亨醫師分享最佳喝水的5個時間點，除了大家熟習的起床一杯水之外，醫師建議想減肥的人吃飯前先喝500cc的水，讓胃的容量變小，讓你可以少半碗飯，默默變成小鳥胃。

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冬天很多人經常會忘記喝水，泌尿科呂謹亨醫師表示，人體所需水分為體重X 30c.c.來估計，以體重60公斤的成年人來說，每天大約要喝1800c.c.，因此大多會建議成年人一天攝取2000c.c.至3000c.c水。至於你水喝得夠不夠，醫師提供4招來判斷：

🟡4招判斷身體是否缺水

📍觀察尿液顏色：如果尿液顏色比啤酒深，代表你該喝水了，最好喝到淡黃色甚至無色透明。

📍從尿量判斷：一個人一天排1400～1500cc的尿，每次膀胱儲存到約200～300cc時，就會想上廁所，所以正常每天尿約5～7次，一整天上廁所的次數小於4次，就表示你要喝水了。

📍按壓手腳是否水腫：如果按壓手腳，皮膚水腫凹陷不回彈，表示水喝太多且排尿功能出現問題。如果手腳皮膚太乾，皺褶太多，表示水分攝取不足。

📍水份攝取不足的前兆：開始「脫水」時，身體會有有一些警訊，像是：嚴重口渴、頭重腳輕、昏昏沉沉、判斷力變差、口唇乾澀、心跳加快、肌肉出現痙攣的痛感。此外，沒有足夠的水分，腎臟無法將毒物排出體外，會產生電解質不平衡、尿毒、腎功能惡化等情形。

▲（圖取自photoAC）
▲從尿的顏色和上廁所的頻率可以判斷出水喝得夠不夠。（圖取自photoAC）
🟡正確喝水5招

📍 1 起床一杯水：一整晚沒攝取水分，起床後慢慢喝一杯300～500c.c.溫開水，可以促進腸胃蠕動、防止便秘、排除體內毒素。

📍 2 用餐前後配杯水：300～500c.c.量的水於餐前或餐後至少半小時分次飲用。想要減肥的人，可以在飯前先喝500 c.c.的水，使胃的容量變小

📍 3 外出要帶水：外出運動隨時補充水分，增加運動的血液循環、避免脫水。運動前2~3小時，可先補充500 c.c.的水量；運動過程中，則每隔10~20分鐘定時補充200~300c.c.的少量水分，以防一次飲用過多的水。

📍 4 一小時不超過1000 c.c：為了避免身體負擔，要少量、多次補水，每次飲水量不超過200 c.c.，一小時內飲水不超過1000 c.c.。一次喝太多水，腎臟會收到進水過多的訊號，加速排尿，水分沒有足夠時間送至身體各處。

📍 5 睡前兩小時不要喝太多水：預防夜尿、改善睡眠。

▲夏天喝溫水反而比冰水更能有效降溫。（示意圖／取自unsplash）
▲醫師建議，起床後喝一杯水，能促進腸胃蠕動、防止便秘、排除體內毒素。（示意圖／取自unsplash）

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