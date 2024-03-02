浴室必備「禦寒2神物」！一票推：裝潢最值投資　洗澡不再怕冷到

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📌浴室暖風機有什麼功用？要怎麼挑選？
浴室暖風機又稱浴室乾燥機，通常安裝在浴室天花板，讓暖風推送到整間浴室，因應品牌與使用者不同需求，也有推出乾燥、換氣等附加功能的暖風機款式。因此，浴室暖風機除了讓天冷時洗澡不再痛苦外，也是浴室保持乾燥的神器，降低浴室發霉的機會，也是沒有對外窗浴室推薦必裝的設備。
暖風機和冷氣機一樣，效能會因浴室坪數大小而有所差異，因此要依暖風機建議的適用坪數挑選合適的款式。1~2坪的浴室，暖風機的功率建議在1200W至1400W之間，或是挑選功率1300W以下的暖風機款式；3坪以上則建議挑選功率2000W以上的浴室暖風機。
📌浴室暖風機推薦品牌與售價？哪裡買？
浴室暖風機知名品牌有三菱、Pansonic國際牌、ALASKA阿拉斯加、台達電與樂奇等，售價依品牌、功率大小，落在7000元~1萬5000元間，momo、PChome網購通路都買得到，但要留意是否有含安裝，此外，實體通路特力屋、全國電子也都販售。
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