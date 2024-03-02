「買房免還完房貸」開戰！少子化誰接手吵翻　內行揭貸款愈久愈好

浴室必備「禦寒2神物」！一票推：裝潢最值投資　洗澡不再怕冷到

▲天冷時想到要脫光衣服洗澡就覺得好痛苦，網友分享2浴室必備禦寒神物，一堆人認同，大讚是最值得投資的裝潢。（示意圖／取自Shutterstock）
▲天冷時想到要脫光衣服洗澡就覺得好痛苦，網友分享2浴室必備禦寒神物，一堆人認同，大讚是最值得投資的裝潢。（示意圖／取自Shutterstock）

記者徐銘穗/綜合報導

強烈冷氣團來襲，氣象署發布低溫特報，提醒大家要注意保暖。在這種冷颼颼的天氣裡，「洗澡」這件事讓不少人感到苦惱，有人選擇不洗澡，認為「3~5天不洗真的沒關係」，但內行推薦「浴室暖風機」，獲得大票愛好者認同，大讚是「最值得投資的裝潢」。此外，天冷上廁所屁股冷吱吱也很痛苦，這時更能突顯「免治馬桶」的重要性，和暖風機被列浴室必備禦寒2神物。

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天冷洗澡很痛苦怎麼辦？天冷洗澡問題引發討論，逃避一派自認為幾天沒洗澡沒關係，自認沒流汗不會有異味就不用洗，還有人建議天冷時改到早上再洗澡，比較不會被冷到。另一派善用工具組則激推「浴室暖風機」與「免治馬桶」，大讚是「裝潢最值得的投資」、「一裝就後悔，後悔太晚裝」。

▲浴室裝換氣暖風機，可保持浴廁環境乾燥，不發霉。（圖／記者徐銘穗攝）
▲浴室裝換氣暖風機，可保持浴廁環境乾燥，不發霉，天冷時洗澡也不會痛苦。（圖／記者徐銘穗攝）
📌浴室暖風機有什麼功用？要怎麼挑選？

浴室暖風機又稱浴室乾燥機，通常安裝在浴室天花板，讓暖風推送到整間浴室，因應品牌與使用者不同需求，也有推出乾燥、換氣等附加功能的暖風機款式。因此，浴室暖風機除了讓天冷時洗澡不再痛苦外，也是浴室保持乾燥的神器，降低浴室發霉的機會，也是沒有對外窗浴室推薦必裝的設備。

暖風機和冷氣機一樣，效能會因浴室坪數大小而有所差異，因此要依暖風機建議的適用坪數挑選合適的款式。1~2坪的浴室，暖風機的功率建議在1200W至1400W之間，或是挑選功率1300W以下的暖風機款式；3坪以上則建議挑選功率2000W以上的浴室暖風機。

📌浴室暖風機推薦品牌與售價？哪裡買？

浴室暖風機知名品牌有三菱、Pansonic國際牌、ALASKA阿拉斯加、台達電與樂奇等，售價依品牌、功率大小，落在7000元~1萬5000元間，momo、PChome網購通路都買得到，但要留意是否有含安裝，此外，實體通路特力屋、全國電子也都販售。

▲網友發現大家買房愈不愈不管廁所有沒有開窗，點出有臭味、易發霉2大缺點，但內行分享只要裝換氣暖風機，根本沒差。（示意圖／信義居家、至文室內裝修有限公司）
▲免治馬桶與暖風機被認為是浴室2款必裝設備。（示意圖／信義居家、至文室內裝修有限公司）
📌免治馬桶溫暖你的小屁屁，售價5900~1萬990元都有

近年來台灣家庭對免治便座的接受度日趨提升，號稱浴室中「用過就回不去了！」的清潔神器，特力屋2019年推出自有品牌Smart Wash系列免治便座，從入門儲熱式、瞬熱式、抗菌光觸媒到遙控型都有，連續兩年創熱銷破萬顆紀錄，依功能及款式不同，售價5900~1萬990元都有。
 

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