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張佑赫來台撿到紅包！跳韓流開端神曲H.O.T.《Candy》褲子快掉了

▲南韓「第一代偶像男團」H.O.T.成員張佑赫久違來台會粉絲，場上帶來開啟韓流的神曲《Candy》。（圖／ON INN ASIA）
▲南韓「第一代偶像男團」H.O.T.成員張佑赫久違來台會粉絲，場上帶來開啟韓流的神曲《Candy》。（圖／ON INN ASIA）

記者陳雅蘭／台北報導

南韓「第一代偶像男團」H.O.T.成員張佑赫相隔12年來台，今（2）日在台北舉辦「9158日」粉絲見面會，場間他玩了恐怖箱、唱歌跳舞並帶來開啟韓流的神曲《Candy》之外，他還抽數封粉絲的信唸，其中一封是紅包，讓張佑赫以中文回應歌迷的愛：「不會變心，你若不離，我定不棄！」

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「9158日」的意思為張佑赫隨著H.O.T.初次訪台的第一天1999年2月8日，到今天2024年3月2日總計9158天，今晚亦是張佑赫首次在台舉辦見面會。

▲南韓「第一代偶像男團」H.O.T.成員張佑赫來台灣舉辦「9158日」粉絲歌友會。（圖／ON INN ASIA）
▲▼張佑赫相隔12年再來台，舉辦「9158日」粉絲歌友會。（圖／ON INN ASIA）
▲南韓「第一代偶像男團」H.O.T.成員張佑赫來台灣舉辦「9158日」粉絲歌友會。（圖／ON INN ASIA）
 
張佑赫一出場先玩恐怖箱大挑戰，摸了楊桃、鴨頭、雞排、鬃毛刷、手套後，再抽粉絲的信件來唸，其中包含「喜歡歐巴27年，可以在台灣見到你真的很開心，希望你健康、好好吃飯」、「二哥謝謝你依然站在舞台上發光發熱」等告白之外，有一封為紅包袋裝的信件，內容寫著：「不要再讓我等12年，希望你今年之內能再來2、3次，祝你身體健康平安幸福。」張佑赫便以「不會變心」、「你若不離」、「我定不棄」回應幸運粉絲。

今晚活動，有不少從1996年就喜歡H.O.T.的歌迷，紛紛表示等了25年，皆從少女變成主婦，很開心今天終於可以親自寫信給偶像，張佑赫還能當著自己的面說出來，一名粉絲表示：「過了25年，當年還是國中生的我，現在有能力可以參加活動了！」亦希望H.O.T.能合體回歸，張佑赫送上滿滿感激，希望未來有更多與大家見面的機會。

活動最後，身為「亞洲舞王」的張佑赫唱跳數10首歌，包含《Enter The Dragon》、《Weekand》等，他邊跳邊拉褲子，表演完氣喘吁吁笑說：「我在唱歌的時候，褲子一直往下掉，又不能脫掉！」最後不負眾望帶來H.O.T.的經典歌《Candy》，掀起全場粉絲回憶殺。

張佑赫是「南韓第一代偶像男團」H.O.T.成員，其他隊友包含文熙俊、Tony An、Kangta、李在元等共5人，他們於1996年出道僅花3個月的時間，成功取得海內外巨大關注，音樂上亦創下優秀成績，獲封「韓流開山鼻祖」、「KPOP世界的傳奇」、「偶像們的偶像」等美譽。H.O.T.曾於1999年來台辦活動，當年造成追星轟動；團體雖然在2001年跟「SM娛樂」因合約問題解散，但張佑赫表示，5位成員仍保持聯繫。

▲張佑赫身為資深藝人十分有禮，親自以繁體字寫信感謝到來的粉絲。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲▼張佑赫身為資深藝人十分有禮，親自以繁體字寫信感謝今晚到來的粉絲。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲南韓「第一代偶像男團」H.O.T.成員張佑赫來台灣舉辦「9158日」粉絲歌友會。（圖／ON INN ASIA）
 
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