阮經天家人都認錯！被說喜歡《王子變青蛙》 影帝下跪：那是明道
金馬影帝阮經天主演的國片《周處除三害》1日在大陸上映，截至今（5）日統計，票房已經突破5億元人民幣（約7億元新台幣），成為中國大陸年後檔期最賣座的電影。有趣的是，部分大陸影迷將阮經天誤認是在對岸發展多年的明道，讓明道本人公開向阮經天求救：「怎麼辦？」其實阮經天透露，家人也曾經把自己認成明道，還被觀眾告白「喜歡你演的《王子變青蛙》」，讓他一度腳軟說：「那不是我！」
記者楊穎軒／綜合報導
阮經天先前上大陸節目分享，出道以來，爺爺、奶奶都會幫忙蒐集他上新聞的剪報，某次自己回老家整理東西，發現剪報裡夾著明道的報導，不僅如此，阮經天去年和張鈞甯到大陸戲院宣傳電影《查無此心》，一名女觀眾向阮經天激動示愛：「我喜歡你很久了！你真的好帥，之前特別喜歡您演的《王子變青蛙》！」完全不知道該劇男主角是明道，阮經天當場「綜藝摔」，尷尬糾正：「那不是我，我給您跪了！」還半蹲作勢下跪，一旁張鈞甯嚇到嘴巴合不攏，畫面相當滑稽。
大陸網友已經不是第一次討論「如何區分明道和阮經天」，不少人提出辨識方法，指出明道膚色較黑、體型較壯，阮經天屬於瘦高類型，還有明道頭型比較方，阮經天比較圓，或是明道外表像乖女婿，阮經天帶有壞男孩氣息，以及明道眼睛較大，阮經天較細小等。
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