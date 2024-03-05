獨家／中信啦啦隊初登板時間確定！邊荷律不唸邊嘏燏　改名原因曝

韓韶禧「耍大牌謎之畫面」外流！超派口氣嚇死人　公司：誤會一場

▲韓韶禧（又譯：韓素希）因為大喊一句「請安靜一點」，被誤會是在耍大牌。（圖／썰라임YouTube、Boucheron IG）
▲韓韶禧（又譯：韓素希）因為大喊一句「請安靜一點」，被誤會是在耍大牌。（圖／썰라임YouTube、Boucheron IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星韓韶禧（又譯：韓素希）因為出演《夫妻的世界》、《無法抗拒的他》、《以吾之名》、《京城怪物》等作品使得名氣水漲船高，成為許多產品、精品的代言新寵兒，除了尬戲還增加不少時尚活動工作。她日前受邀赴巴黎出席珠寶品牌活動，卻發生「耍大牌」叫人安靜的爭議，成為今（5）日韓網討論的焦點，經紀公司立即出面解釋「只是誤會一場」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲韓素希在《夫婦》中飾演最美小三呂多景。（圖／JTBC）
▲韓韶禧（左）2020年參演電視劇《夫妻的世界》當「最美小三」呂多景爆紅。（圖／JTBC）
韓韶禧出席活動派對，在準備拍照環節時，她突然皺眉對周邊大喊：「請安靜一點！」待全場靜音，韓韶禧立即變臉擺出敬業笑容擺拍，這一段畫面全網瘋傳，甚至出現「韓韶禧耍大牌」謠言，部分網友直言：「人紅了以後就變了」、「跟平常看到的韓韶禧好不一樣」，好形象頓時崩壞。

對此，韓韶禧的公司「9ato娛樂」出面解釋，韓韶禧會講出這番話，只是擔心過多的人潮會發生危險，而且不止藝人發聲，周邊的工作人員其實也有出聲控場，「韓韶禧只是聽從指示表達『請安靜一點』的立場，但畫面只有韓韶禧說，所以讓大家產生誤會」，也透露當天活動是圓滿結束，沒有人感到不愉快。

韓韶禧今年29歲，於2016年出道。她高中畢業後帶著30萬韓元（約台幣8000元）獨自到首爾生活，為了湊足租金與保證金，每天到啤酒屋、咖啡廳打工並身兼模特兒工作，直到2020年出演《夫婦的世界》聲名大噪、成為廣告新寵兒，還因此多了「最美小三」封號。成功走紅的韓韶禧戲約也變多，陸續拿下《無法抗拒的他》、《以吾之名》、《京城怪物》女主角，荷包賺滿滿的她也在2022年4月以現金19.5億韓元（約台幣4900萬元）不貸款的方式，買下京畿道九里峨川洞拱形村豪宅，跟玄彬、孫藝真夫婦當鄰居

▲《京城怪物》由朴敘俊、韓韶禧主演。（圖／Netflix）
▲韓韶禧（前）去年跟朴敘俊主演的《京城怪物》大受好評。（圖／Netflix）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

SEVENTEEN珉奎複製韓韶禧「咬筆蓋」！霸總濾鏡全碎　秒變小狗狗

韓韶禧沒死！《京城怪物》第2季直接給答案　穿越到2024找朴敘俊

《京城怪物》韓韶禧扭打朴敘俊：脖子痛到動不了　爸爸叮嚀別受傷

韓韶禧變《京城怪物》拿刀刺殺蒙面人大噴血！曖昧朴敘俊畫面公開

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞