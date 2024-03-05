韓韶禧「耍大牌謎之畫面」外流！超派口氣嚇死人 公司：誤會一場
韓星韓韶禧（又譯：韓素希）因為出演《夫妻的世界》、《無法抗拒的他》、《以吾之名》、《京城怪物》等作品使得名氣水漲船高，成為許多產品、精品的代言新寵兒，除了尬戲還增加不少時尚活動工作。她日前受邀赴巴黎出席珠寶品牌活動，卻發生「耍大牌」叫人安靜的爭議，成為今（5）日韓網討論的焦點，經紀公司立即出面解釋「只是誤會一場」。
記者陳雅蘭／綜合報導
韓韶禧出席活動派對，在準備拍照環節時，她突然皺眉對周邊大喊：「請安靜一點！」待全場靜音，韓韶禧立即變臉擺出敬業笑容擺拍，這一段畫面全網瘋傳，甚至出現「韓韶禧耍大牌」謠言，部分網友直言：「人紅了以後就變了」、「跟平常看到的韓韶禧好不一樣」，好形象頓時崩壞。
對此，韓韶禧的公司「9ato娛樂」出面解釋，韓韶禧會講出這番話，只是擔心過多的人潮會發生危險，而且不止藝人發聲，周邊的工作人員其實也有出聲控場，「韓韶禧只是聽從指示表達『請安靜一點』的立場，但畫面只有韓韶禧說，所以讓大家產生誤會」，也透露當天活動是圓滿結束，沒有人感到不愉快。
韓韶禧今年29歲，於2016年出道。她高中畢業後帶著30萬韓元（約台幣8000元）獨自到首爾生活，為了湊足租金與保證金，每天到啤酒屋、咖啡廳打工並身兼模特兒工作，直到2020年出演《夫婦的世界》聲名大噪、成為廣告新寵兒，還因此多了「最美小三」封號。成功走紅的韓韶禧戲約也變多，陸續拿下《無法抗拒的他》、《以吾之名》、《京城怪物》女主角，荷包賺滿滿的她也在2022年4月以現金19.5億韓元（約台幣4900萬元）不貸款的方式，買下京畿道九里峨川洞拱形村豪宅，跟玄彬、孫藝真夫婦當鄰居。
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