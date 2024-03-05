《大理寺少卿遊》丁禹兮「寵物傻瓜」無誤 貓咪1招求包養成功
28歲大陸男星丁禹兮在奇幻古裝劇《大理寺少卿遊》變身成為白貓辦案，戲外他擁有2貓1狗，每天活在毛小孩環繞的幸福裡，深感當鏟屎官好幸福。談到他和貓咪的緣分，說來也是靠《大理寺少卿遊》產生的，他在片場遇到一隻可愛貓咪主動求包養，一下子就征服了心軟的丁禹兮。
記者羅凌筠／綜合報導
丁禹兮本來只養了一隻狗「小灰」，接到《大理寺少卿遊》這個擬貓化的角色「李餅」時，開始養第一隻貓「餅餅」，更幸運的是在橫店拍攝期間，又收養了一隻貓「96」，他表示，那天他帶著愛犬「小灰」跟朋友見面，回家路上遇到96，他把狗包放下來跟牠說：「如果你願意被我帶回家養的話，那你就自己鑽到包裡面。」過了大概2秒鐘，牠居然像聽得懂人話般自己坐了進去，讓他認為一切都是命運的安排。
聊起家中愛貓，他一臉幸福地說：「我的兩隻貓咪都挺親人，朋友告訴我，流浪貓不一定願意相信人，所以我感覺自己擁有雙倍幸運，牠們都很黏我，包括小灰也是，早上睡醒的時候，經常一邊是96、腳邊是餅餅，然後小灰在床邊等著撒嬌，我很幸運能有3個這麼可愛的夥伴，讓我覺得自己被需要，覺得自己對這個世界有作用。」
《大理寺少卿遊》改編自漫畫家RC的作品《大理寺日誌》，丁禹兮的角色「李餅」是大理寺卿之子，父親遇刺身亡後，他也遭到伏擊，雖大難不死卻成為不人不貓的模樣，他透露剛開始演的時候其實很迷茫，不知道該用什麼方式合理的把動漫角色真人化，為了更貼近角色，他特地留起尖尖的指甲，即使被朋友嘲笑，他仍認為這對他來說是有意義的，「因為每次看到指甲，我就會提醒自己我是『李餅』。」
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